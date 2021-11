630 millióért épül ECO-park Kisvárdán, de a szobrokat és a kilátót pár év múlva le is bontják

Uniós forrásból, 630 millió forintért építenek ECO-parkot és látogatóközpontot Kisvárdán, a turisztikai látványosságnak kikiáltott Nádas-tó körül - írja az Átlátszó.

A beruházás érdekessége, hogy a belerakott EU-s pénz a szokásosnál is gyorsabban szívódik fel: már most tudható, hogy a szerkezetek, azaz a szobrok, a kilátó és a pallójárdák ideiglenes jelleggel épülnek, a tervezett élettartamuk 6 év.

A látogatóközpont három épületegységből áll:, lesz egy galériázott főépület, egy hozzácsatolt raktár és mellékhelyiség, illetve egy

11 méteres, fa felé nyúló ölelő emberalak, ami „a befogadást, ember és természet egységét szimbolizálja”.

Fotó: EKR via Átlátszó

A látogatóközpontban World of nomads nevű tárlatot rendeznek be, ami különböző népek kultúráját ismerteti majd. Ez valószínűleg már tavasztól látogatható - de csak őszig, télen ugyanis zárva lesz a park. A látogatóközpont mellett, egy 12 hektár nagyságú területen a Göncölszekeret formázó park készül, és egy hat méter magas, faszerkezetű kilátó is épül a területen.

A munkát a Nyír-MG Trend Bau nyerte el nettó 634 millió forintért, a pályázatot az Alkossunk Várost Alapítvány írta ki. Az alapítványt Mikucza Tamás hozta létre, aki Seszták Miklós üzleti körébe tartozó vállalkozó. A nyertes cég tulajdonosa Gáti Attila Csaba. A cég két főt foglalkoztat, 2019-ben – alapításuk évében – a nettó árbevételük 8 millió forint, 2020-ban 34 millió forint volt. Adózott eredményük 2,5 millió forint, majd pedig 2,2 millió forint volt.