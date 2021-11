Csatába indulnak a Facebook ellen a jobboldali megmondóemberek, és a küzdelemben nem fáradnak el, mert erőt ad nekik a hazaszeretet

Azt írja a Magyar Nemzet, hogy Rákay Philip új, hivatalos Facebook-oldalt indított, mert csatornáját, a Patriótát augusztus óta durván korlátozzák, így nem ér el elég emberhez.

Egy videóban arról beszél, őt nem lehet csak úgy betiltani, ezért új felületen indul csatába a globalista baloldal ellen. Ugyanebben a videóban ő maga mutatja meg, hogy az augusztusi törlés a Facebookon azt jelenti, hogy gyűlöletbeszéd miatt eltávolították egy bejegyzését.

A Magyar Nemzet idézi Kovács Istvánt, a Megafon alapítóját is, aki úgy véli, azért kerültek célkeresztbe az ún. jobboldali influenszerek, mert korábban nem is voltak jelen a Facebookon, aztán berobbantak, szerepük jelentős lett, és tessék.

„A Megafon által támogatott véleményvezérek közül nem Rákay Philip az első, akit letiltottak. Bohár Dánielt néhány hónappal ezelőtt szintén elkezdte korlátozni a Facebook, ezért az ő oldalát is újraindítottuk, ami hihetetlen gyorsasággal sikerült, és ezt még a Telex is elismerte” - hivatkozott a lapra Kovács, aki azt is elmondta, folytatják a munkát, és ha százszor padlóra küldik őket, akkor százegyedszerre is felállnak onnan.

Rákay úgy véli, el akarják hallgattatni őket, ami nem csoda, hiszen - ahogy fogalmaz - „egy évvel ezelőtt, a Megafonnal a hátunk mögött, bementünk ebbe a balliberális homokozóba, és nem az történt, hogy csendben meghúztuk magunkat az egyik szegletben, hanem elvettük a vödreiket és a lapátjaikat is, ami nagyon idegesíti őket. sokmilliós eléréseinkkel tönkretettük a játékukat, ezért jött a nekik nem tetsző vélemények korlátozása”. Rákay hangsúlyozza, hogy akárhányszor igyekeznek a valakik elhallgattatni őket, ők újra és újra új oldalakat fognak létrehozni.

„Velük ellentétben mi szeretünk korán kelni, szeretünk dolgozni, és a hazánk a szenvedélyünk. Megyünk előre, a zseniális követőink pedig jönnek utánunk. Ráadásul ez az egész kihat a bizonytalanokra is, ha ugyanis ők azt látják, hogy van egy erős közösség, amelyiket az igaza miatt folyamatosan elhallgattatnak, az a mi malmunkra hajtja a vizet. Egyfajta online forradalom ez, patrióta módra” - idézi a lap Rákayt, aki szerint a Facebook beavatkozik a magyar választásokba. A Magyar Nemzetnek elárulta, hogy már dolgoznak „olyan megoldáson is, hogy vészhelyzet esetén miként lehet a Facebook kikerülésével, direktben elérni a követőiket, de ez nem azt jelenti, hogy alternatív közösségi oldalt kellene építeni, ezt most óriási hibának tartaná”.



Kovács István is arról beszélt, a véleménye lesújtó a Facebookról, de nem hátrálnak meg. „Ez egy mindent átszövő rendszer, amely folyamatosan azon dolgozik, hogy a történelem szemétdombjára dobja azt, amiben mi, nemzeti, jobboldali, konzervatív gondolkodású emberek hiszünk” - mondta a lapnak.