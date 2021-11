Hétfőn már a polcokon lehet Várkonyi Andrea sikerkönyve

Megérkezett a raktárakba, így a jövő héten már a boltok polcaira is felkerül Dr. Várkonyi Andrea új könyve - értesültünk több könyvesbolttól. Eddig csak a Bookline előjegyzési sikerlistáját vezette Mészáros Lőrinc sikeres nagyvállalkozó új feleségének "És ezt lehet?" címmel, a Jaffa Kiadó gondozásában megjelenő 302 oldalas alkotása, de legkésőbb szerdáig már a kezükben is tarthatják a rajongók, bele is lehet majd szagolni.

Te is élhetsz szabadon, a saját értékeid szerint, egyenrangúként, olyan emberek között, akik építenek és támogatnak téged.



- olvasható a könyv ajánlójában. A Libri jelenleg 4749 forintot kér a vásárlóktól a könyvért cserébe.

Várkonyi Andrea nem csak könyvet írt, hanem a TV2 Média Csoport igazgatóságának tagja is lett november 2.-án.