A királynő "feldúlt" lett, amiért a BBC nem mutatja meg neki az unokáiról szóló dokumentumfilmet, mielőtt az adásba kerülne

Hétfőn kerül adásba a BBC2-n a The Princes And The Press (a Hercegek és a Sajtó) című dokumentumfilm, ami a hírek szerint William és Harry hercegek egymáshoz való, egyre romló viszonyát mutatja majd be. A kiszivárgott részletek szerint szó lesz benne arról, hogy a két királyi családtag hogyan juttatott el különböző sajtótermékeknek mindenféle rágalmakat a másikról.

Nem csoda, hogy a Buckingham-palota hivatalosan felkereste a BBC szerkesztőségét, hogy hadd lássák a filmet, mielőtt az adásba kerülne. Az sem csoda, hogy a közszolgálati csatornánál nemet mondtak a kérésre. Most, a palotához közel álló források szerint, a királynő feldúlt lett az ügy miatt. A királyi család több tagja pedig a BBC bojkottját helyezte kilátásba.

A félelmük jogos, hiszen mindig nagyot szól, ha összejönnek a herczegek és a sajtó.

