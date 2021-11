A 444 is arra biztat, hogy használd ki az oltási hetet

A 444 is csatlakozott a Magyar Lapkiadók Egyesülete kezdeményezéséhez, ami a most hétfőn induló oltási akcióhét fontosságára hívja fel a figyelmet.

A kórházak országszerte – Budapesten kiemelten – megemelt oltási kapacitással, előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül várják azokat, akik az első, a második vagy a harmadik oltásukat adatnák be. A részletek itt találhatóak.

Az a helyzet, hogy egyelőre nincs az oltásnál jobb eszköz a koronavírus ellen. Nem tökéletes, még az is kiderült, hogy fél év után meggyengül az általa nyújtott védelem egy jóval agresszívabb mutáció miatt. Senkinek nem az a hobbija, hogy hathavonta beoltassa magát. De inkább ez, mint hogy hamis biztonságban tudjuk magunkat és főleg idős hozzátartozóinkat a megkopott védettségű oltással.

Egy évvel ezelőtt még teljesen védtelenül álltunk a vírussal szemben, aggódhattunk az idős, majd nemcsak az idős hozzátartozóinkért, magunkért, és vártuk, hogy mikor lesz végre vakcina. Ha hamarabb lett volna, sok ezer családot nem ért volna pótolhatatlan veszteség.

Most már van oltás. Lehet persze abban hinni, hogy összeállt a világ valamennyi kormánya, az Egyesült Államoktól Japánig, Dániától Ausztráliáig – nem beszélve a magyarról –, és eldöntötték, hogy bezárják az embereket, ami nekik és az őket irányítóknak valamiért jó. A politikusok aztán a tudománnyal összefogva a vírus és a lóféreg ellen hatásos gyógyszereket elzárják, és ráerőltetik az emberekre az oltást, ami nem hatásos, de nem is csoda, mert a chip mellett nem is férne el benne megfelelő mennyiségű hatóanyag. És ha nem lenne néhány lényeglátó, ez az egész összeesküvés rejtve is maradna a világ előtt. Szóval ez a zagyvaság az egyik lehetőség, ami egyáltalán nem véd a vírustól.

És lehet a Facebook-kommentelők helyett inkább hinni a tudománynak és az orvosoknak. Hogy az oltás valóban csökkenti annak az esélyét, hogy levegőért kapkodva az életünkért küzdjünk egy túlzsúfolt intenzív osztályon, és vagy eljut az ágyunkhoz a nővér, vagy leragad útközben egy másik fuldoklónál.

Lehet abban is bízni, hogy ha sokan oltatják be magukat, akkor meg lehet úszni.

Magyarországon jelenleg 2,5 millióan utasítják el az oltást. Nem fog mindenki kórházba kerülni közülük. De ennek a csoportnak a töredéke is bőven annyi ember, ami elrekesztheti az egészségügyi ellátást.

A magyar egészségügy békeidőben 700 beteg intenzíves ellátását tudja megoldani. Most Kásler miniszter ezen felül előírt 1200 intenzív terápiás ágyat Covid-betegeknek, amit csak olyan kompromisszummal lehet megoldani, ha egy ápolóra nem 1, hanem 4 beteg jut. Az előírás alapján közülük sem mindenki intenzíves szakápoló. Már most 600 fölött van a lélegeztetőgépen lévők száma, ennél 30-50 százalékkal többen lehetnek intenzíven. Lehet bővíteni a kapacitást, de csak újabb kompromisszumok árán, amelyek tovább rontják a túlélési esélyeket. Mert ágy van, szakszemélyzet viszont nincs hozzá. Ezt azok az egészségügyisek mondják, akik ott vannak a fuldoklók mellett.

Tavasszal 1500 lélegeztetett volt a legtöbb, akiket egyszerre láttak el, ez már olyan sok volt, hogy nagyon kevesen élték túl. Ez az 1 500 ágy a 2,5 milliónak a 0,0006 százaléka. Elég hamar betelhet.

Ez egy covidos orosz rulett az oltatlanok számára.

Az oltással – akár az első kettővel, akár a harmadikkal – azt az esélyt csökkentjük, hogy az 1500 ágy egyikéért kelljen versenyeznünk.