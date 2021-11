A kormányközeli bulvárlap már házasságtöréssel támadja Jakab Pétert

Újabb pert indít egy kormányközeli sajtótermék ellen Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miután a Bors hétfőn házasságtöréssel vádolta meg.

„Ma leírják, hogy élettársam van, mert együtt jövök ki meg be egy lakásból egy nővel. A hölgy a kabinetfőnököm, akivel baráti a viszonyom, hisz 2016 óta együtt dolgozunk, a lakásban pedig nem azt csináljuk, amit Borkai, hanem azt, amit a feladataim megkívánnak. Dolgozunk, emberekkel találkozunk, megbeszéléseket folytatunk akár olyanokkal is, akik tartva a rezsimtől, nem szívesen találkoznak velem nyilvános helyen. Hiába, ilyen országban élünk. Ahol az emberek nem mernek politikussal nyilvánosan találkozni, mert attól tartanak, hogy megfigyelik őket” – írta az oldalára a jobbikos politikus.

A Bors hétfőn fotókat is közölt arról, ahogy Jakab és a kabinetfőnöke egyszerre távoznak egy házból, és még csak nem is sejtetve, hanem egyértelműen kimondva írták meg, hogy „a Jobbik elnöke hosszú hónapok óta eltitkolt élettársi viszonyban él Budapesten egy, feleségénél sokkal fiatalabb nővel, és ezzel nemcsak családját, a feleségét, de pártját is kínos helyzetbe hozta”.

A Fidesz-közeli médiabirodalom az elmúlt napokban több anyaggal is támadta Jakabot, azt állították, hogy a politikus másnak adja ki a lakását, amit az Országgyűlés Hivatala a számára bérel, illetve azt is állították, hogy ingatlanbirodalmat halmozott fel. Jakab a cikkek miatt feljelentéseket tett.