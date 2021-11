A republikánus politikusok elkezdtek beállni a marihuána legalizálása mögé

Felmérések szerint az amerikai republikánus szavazók közel fele támogatja, hogy dekriminizálják a marihuána fogyasztását, és a republikánus politikusok egyre inkább felzárkóznak a népakarathoz, írja a Politico.

A lap cikkében több olyan befolyásos republikánus politikust is idéznek, akik a közelmúltban kiálltak a dekriminalizáció mellett. A múlt héten Nancy Mace be is nyújtotta az első olyan törvényjavaslatot a Kongresszus elé, ami a dekriminalizációt szolgálná, és ami republikánus képviselőtől származik. Mace is azzal érvelt, hogy az amerikaiak 70 százaléka támogatja az enyhítést, és szerinte itt van az ideje annak, hogy a szövetségi kormány egyszerűen félreálljon az útból.

A demokraták már eddig is igyekeztek átvinni dekriminalizációs javaslatokat, de kevés sikerrel. Azzal viszont, hogy a republikánusok is felszállnak erre a vonatra, jelentős változások várhatóak. A Politico kiemeli, hogy a republikánusok politikailag is profitálhatnak ebből, hiszen eddig a demokraták tudták a füvezéssel kapcsolatos üzenetekkel megcélozni az erre fogékonyabb fiatalabb-progresszívabb választói rétegeket.

A republikánus politikai attitűdöket vizsgáló North Star Opinion Research alelnöke, Dan Judy szerint egyszerűen arról van szó, hogy amikor kulturálisan valami elfogadottabb lesz, akkor idővel a leginkább ellenkező tábor is hajlamos átbillenni. Szerinte hasonló folyamatok játszódtak le a melegházasság esetében is.

A cikk felidézi, hogy idén Észak-Dakota republikánus többségű képviselőháza már elfogadott egy legalizációs törvényt, amit két republikánus politikus nyújtott be. Mace javaslata pedig az első hasonló lépés szövetségi szinten. A republikánus megközelítés persze sok mindenben eltér a demokraták dekriminalizációs törekvéseitől: a jobboldali politikusok alacsonyabb adókat vetnének ki a szektorra, és kevésbé is szabályoznák azt. Ugyanakkor mindkét oldal eltörölné azoknak a büntetését, akik marihuána miatt kerültek az igazságszolgáltatás elé, mivel ez az intézkedés országszerte nagy népszerűségnek örvend.

A cikk megjegyzi, hogy azért teljes átfordulásról még nincs szó, és vannak republikánusok, akik egyelőre hallani sem akarnak az enyhítésről: a dél-karolinai Drew McKissick például a növekvő bűnözéstől, az erőszaktól és a gyerekekre gyakorolt káros hatásoktól tartva ellenzi a dekriminalizációt, és szerinte nincs ezzel egyedül a párton belül.

Egy nemrég készült felmérés szerint viszont 10 fiatal republikánus szavazóból 6 egyetért a dekriminalizációval, és főleg az idősebb, sokszor vallásosabb szavazók azok, akik ellenzik.

Ez a megosztottság szembetűnő volt tavaly Dél-Dakotában: az állam lakosságának mindössze 27 százaléka regisztrált demokrata, mégis a népszavazáson résztvevők 54 százaléka támogatta, hogy legalizálják a marihuána rekreációs használatát. Ennek ellenére az állam kormányzója, a republikánus Kristi Noem nem írta alá a törvényt, hanem támogatta azt a beadványt, amely a bíróságon támadta meg a döntést. A bíróság még nem hozott ítéletet az ügyben, közben viszont az államban tovább nőtt a füvezés elfogadottsága.

A kérdés mellett kiálló republikánusok többek között a személyes szabadságjogok, a munkahely-teremtés és az adóbevételek felől érvelnek a legalizáció mellett. A republikánusok libertáriánus frakciója már régóta elkötelezett legalizációpárt volt, hiszen ők eleve azt vallják, hogy a szövetségi állam a létező legkevesebb kérdésben szóljon bele az emberek életébe. Az elmúlt években ráadásul a marihuána egy gigantikus üzletággá nőtt az Egyesült Államokban, sok milliárd dolláros forgalommal, és ez is sok politikus érdeklődését felkeltette.

Emellé több, a cikkben idézett republikánus politikus is elismerte azt, hogy ők személy szerint ugyan nem nagy rajongói a fűnek, de látják, hogy merre mozdult el a közgondolkodás a kérdésben, és emiatt döntöttek a támogatása mellett.