Korlátozásokat vezetnek be az oltatlanokkal szemben Szlovákiában

Az új fertőzöttek magas száma miatt korlátozásokat vezetnek be a koronavírus ellen még be nem oltottakkal szemben Szlovákiában, jelentette be a szlovák miniszterelnök. Eduard Heger kijelentette:

"A beoltatlan emberek szigorú elszigetelése mellett döntöttünk, mert meg kell védenünk őket".

Hozzátette: javaslatot tesz az idősek kötelező oltási tervére. Az új intézkedés szerint az oltással nem rendelkező szlovákok

nem léphetnek be a szállodákba, éttermekbe, fodrászatokba és más, nem alapvető fontosságú üzlethelyiségekbe,

és nem vehetnek részt nyilvános eseményen, még akkor sem, ha negatív koronavírusteszttel rendelkeznek.

Az 5,4 milliós Szlovákiában a lakosság 46,8 százaléka van beoltva, ami a harmadik legalacsonyabb átoltottsági arány az Európai Unióban. Az országban napirenden van az általános kijárási tilalom újbóli bevezetése is. Sajtóhírek szerint erről a szerdai kormányülésen tárgyal majd a pozsonyi kabinet. (MTI)