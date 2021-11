Rendkívüli ellenőrzéseket tart a fővárosi kormányhivatal a benzinkutakon

Szúrópróbaszerűen ellenőrzi Budapest Főváros Kormányhivatala a budapesti benzinkutakon található mérőeszközöket a következő hónapokban, írják közleményükben. A kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kiszolgált üzemanyag mennyisége egyezik-e azzal, amit a mérőeszköz mutat, a megengedett eltérés nem lehet nagyobb fél százaléknál. Az ellenőrzés során a töltőpisztolyoknak sértetlen tanúsító jellel kell rendelkezniük (hologramos zárjegy), amely a minősítéstől számított egy évig érvényes.

A kormány 480 forintos felső határral rögzítette november 15-től a benzin és a dízel üzemanyagárát. A döntés érvényesítésének érdekében indítja ellenőrzési akcióját a fővárosi kormányhivatal, azért hogy a vásárlók minden esetben a kifizetett összegéért járó üzemanyag mennyiséget kapják meg.

Közben Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára a hétfői Világgazdaságnak arról beszélt, hogy belendülhet az üzemeganyag-turizmus Magyarországon. A hvg.hu cikke szerint Grád arról beszélt, hogy a következő három hónapban valószínűleg az autójuk benzintartályát is megtöltik: szerinte azok a külföldi lakosok, akik eddig is átjártak Magyarországra vásárolni, a következő három hónapban valószínűleg az autójukat is megtöltik benzinnel. Valószínű az is, hogy Tompánál belépő kamionosok még a kilépés előtt teletankolnak Magyarországon.

Grád szerint ennek köszönhetően megállhat az üzemanyag-értékesítés lassulása, amit az év korábbi hónapjaiban a magas árak okoztak, ennek viszont nem minden forgalmazó fog örülni az alacsonyabb egységár miatt, hiszen így nőhet a veszteségük is. A MÁSZ emiatt már eljuttatta javaslatait a döntéshozóknak, hogy hogyan lehetne módosítani a benzinár maximalizálását előíró jogszabályt.