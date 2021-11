A világ, ahol Angela Merkel Hitler lánya

A Német Szövetségi Köztársaság nem létezik. Angela Merkel Hitler mesterséges megtermékenyítés útján született lánya. A világot egymással küzdő titkos szövetségek irányítják. A Föld lapos, a mélyén pedig gyíkemberek ülnek, akik mérgező chemtrailekkel akarják rabszolgasorba taszítani az emberiséget – már ha sikerül megelőzniük az illuminátusokat…



Christian Alt és Christian Schiffer, két német újságíró az „Angela Merkel Hitler lánya – Utazás az összeesküvés-elméletek világában” címmel írt könyvében a konteók világában tett, többéves utazásukról számol be. Az utazásról, amelyet kezdetben könnyed és szórakoztató kirándulásnak gondoltak, végül azonban „egy paranoiából, féligazságokból, lappangó haragból és irracionalitásból felépülő félvilágban” tett, hátborzongató úttá vált. Mert az összeesküvés-elméleteken nem csak nevetni lehet. Nem csak a fejünket foghatjuk, mi mindent képesek emberek elhinni. Mert összeesküvés-elméletek miatt már lövések is eldördülnek és emberek halnak meg, másoknak tönkremegy az életük, családok szakadnak szét, egykori barátok nem állnak szóba egymással.

A két szerző mélyre merül az összeesküvés-elméletek nyúlüregében. Könyvükben, amelynek magyar kiadását az idei Ünnepi Könyvhéten mutatta be a Magistra Könyvkiadó, nemcsak az ismertebb összeesküvés-elméleteket, kialakulásukat és terjedésüket mutatják be az ókortól napjainkig, hanem behatolnak az összeesküvés-hívő közegbe, sőt, próbaképpen még egy saját gyártású összeesküvés-elméletet is útjára indítanak – hogy aztán a fogadtatást látva gyorsan el is akarják tüntetni, megriadva a felismeréstől, milyen gyorsan milyen szörnyű következményekkel járhat meggondolatlan kísérletük.

De mit nevezünk egyáltalán összeesküvés-elméletnek? Hol a határ a nagyon is értelmes, sőt, hasznos kételkedés és az összeesküvés-hit között, teszik fel a kérdést. Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a „ne higgyünk el mindent első szóra” és a világot behálózó háttérhatalom hirdetése között? Hiszen az önálló gondolkodás nagyon is fontos érték. Gyermekeinket is arra igyekszünk nevelni, ne higgyenek el azonnal mindent, amit az interneten olvasnak, az utcán hallanak, az óriásplakátokon látnak, hanem gondolkodjanak, vizsgáljanak meg minden nézőpontot, hallgassák meg minden oldal érveit. Legkésőbb Edward Snowden színrelépése óta azt is tudjuk, nem minden összeesküvés-elmélet, ami elsőre annak látszik.

Mikor és hogyan csap át a gondolkodás szabadsága emberi kapcsolatokat megmérgező, a legalantasabb indulatokat felkorbácsoló összeesküvés-elméletek gyártásába és terjesztésébe? Hogyan születnek az összeesküvés-elméletek, s melyek közülük azok, amelyek évezredeket is képesek túlélni? Hogyan válnak értelmes, tanult emberek összeesküvés-hívővé? Mi az internet szerepe a konteók elterjedésében, s kik azok, akik mindebből hasznot húznak (már a kézenfekvő válaszon túl, amely szerint természetesen a háttérhatalmak)?

Humorral és öniróniával átszőtt, mégis komoly könyv Alt és Schiffer kutatómunkájának eredménye. Történelem, szociológia, pszichológia, médiakutatás – mindez egyszerűen, érthetően, olvasmányosan jelenik meg benne, anélkül, hogy a szerzők a felszínesség csapdájába esnének. Konkrét eseteket is bemutatnak, „megtért” összeesküvés-hívők történetét, s olyan embereket is, akik a mai napig az összeesküvés-hívő közeg áldozatai, például Richard Gutjahr német újságíró, aki kétszer is rosszkor volt rossz helyen, vagy az amerikai Lenny Pozner, akinek hatéves kisfia egy olyan iskolai lövöldözés áldozatául esett, amely az összeesküvés-hívők szerint csak megrendezett színjáték volt a fegyverviselési szabályok szigorítása érdekében.

A koronavírus-járvány kitörése óta a meredekebbnél meredekebb összeesküvés-elméletek szélvészgyors terjedése jól példázza a könyvben leírt folyamatokat. Alt és Schiffer ugyan még a járvány előtt írta meg könyvét, azonban a felvetett kérdések aktualitása nem, hogy nem változott, hanem egyenesen növekedett is azóta.

Merre van a kiút? Hogyan védekezhetünk, hogyan védhetjük meg ép eszünket és lelkünket a körülöttünk kanyargó konteó-labirintusok között? Hová fordulhatnak azok, akiknek hozzátartozója vagy barátja esett az összeesküvés-elméletek csapdájába? Egyáltalán, mit tehetünk, hogyan reagálhatunk, ha családtagunk/barátunk/ismerősünk hirtelen azt kezdi bizonygatni, hogy az illuminátusok/a szabadkőművesek/a zsidók/Soros/Bill Gates/ők mind együtt állnak minden mögött?

Nincs egyedül érvényes válasz, csak ötletek, ajánlások és lehetőségek. Amelyek közül az első: olvassuk el ezt a könyvet.

Ízelítőül néhány részlet:

„Az összeesküvés, a titkos tervezgetés, szervezkedés emberi állandó. Amivel viszont a történészeknek jóval nehezebb dolguk van, azok az összeesküvés-elméletek. Ezekből ugyanis már jóval kevesebbet találni az antik világban. Az athéni poliszban nem terjedtek olyan vad elméletek, hogy a spártaiak a valóságban gyíkemberek, és különben is, #spartadid911. Napjainkra ezért csak az igazán nagy antik összeesküvés-elméletek maradtak fenn. Amikor Kr.u. 64-ben Róma 14 napon át lángokban állt, Nero a keresztényeket tette felelőssé a tűzért. A rómaiak Nerót hitték a bűnösnek, a történészek meg a mai napig elvitázgatnak rajta. Az is lehetséges, hogy sem Nero, sem a keresztények nem gyújtogattak, hanem a tűz egyszerűen, mint oly gyakran történik, a véletlen műve volt. A történetben az az érdekes, hogy előrevetíti, melyek azok az összeesküvés-elméletek, amelyek akár évezredeket is képesek túlélni. Mindig azok, amelyekben valaki egy másik csoportot akar célkeresztbe állítani. A keresztények felgyújtották Rómát! A boszorkányok felfalják a gyermekeinket!! A zsidók megmérgezik a kutakat!!! Az AIDS a homoszexuálisok műve!!!! Gyíkemberek uralkodnak mindannyiunkon!!!!! A zsidók a valóságban homoszexuális gyíkemberek, akik azért terjesztik az AIDS-t, hogy uralkodhassanak felettünk!!!!!!”

„Hagyjuk is a középkort, húzzuk fel hétmérföldes csizmánkat, és ugorjunk előre az őrültségek és féligazságok aranykorába: a felvilágosodás korába. Sapere aude, tanultuk mindannyian az iskolában. Legyen merszed a saját értelmed szavát követni, fordította le Immanuel Kant a latin mondást. A felvilágosodás, tanuljuk ma, a nagy racionalitás kora volt. Humanizmus? Felvilágosodás. Emberi jogok? Felvilágosodás. Felvilágosult, racionális polgári felfogásunk oly sok eleme gyökerezik a felvilágosodásban. Akkor lett először önmagában is érték a gondolkodás. Értékké a racionalitás. A felvilágosodás még ma is nemes eszme. Ernst Ulrich von Weizsäcker egyenesen azzal állt elő: Új felvilágosodásra van szükségünk!

Kérjük, ne! Mert a felvilágosodás nemcsak a tudományos módszereket, a racionalitást és a humanizmust termelte ki – hanem jó adag őrült zagyvaságot is. A gondolatok hirtelen felszabadultak. Nagyon felszabadultak, méghozzá. „Alkímia, asztrológia, okkult szabadkőművesség, mágnesgyógyítás, prófétai látomások, szellemidézés” kelt újra életre, írja Keith Thomas történész Kurt Andersen Fantasyland című könyvében. „Implicite mindannyian Kant jelszavát követték: használták az értelmüket. Az ilyen unortodox kultuszokat csak a felvilágosult tolerancia atmoszférájában lehetett nyíltan gyakorolni.” A felvilágosodás olyan sikeresen utasította el a régi tudást, hogy egyidejűleg felhúzta a zsilipet az őrület árja előtt.”

„Adam Weishaupt eredetileg a Méh-rend nevet szánta az 1776. május 1-én a nyugodt kis Ingolstadtban alapított szervezetének, amelyben a tagok egy méhkirálynő vezetése alatt gyűjtik majd a tudás nektárját. Ízlelgessük ezt egy kicsit: modern összeesküvés-elméleteink és a méhek… Az illuminátus-szem helyett dundi méhecskékről készült faragványok. A háromszög helyett lépsejt. Robert Langdon a „Méhminátusok” című könyvben kutatná, mi köze volt Majának, a méhecskének Kennedy elnök meggyilkolásához. Nagy szerencse, hogy Weishaupt végül mégis az Illuminátusok név mellett döntött. Sokkal vagányabbul hangzik, jól fest pólókra nyomtatva, fel lehet vágni vele az ifjú leánykák előtt.”

„A Kennedy-merényletet övező összeesküvés-elméletek alapján ma világosan látjuk, hogyan és miért váltak a hatvanas évek minden lehetséges összeesküvés-elmélet új virágkorává. Hiszen minél több ember hisz abban, hogy Kennedyt sötét hatalmak gyilkolták meg, annál többen hiszik el azt is, hogy egyébként is ezek a sötét hatalmak mozgatják mindenhol a szálakat, s például a holdraszállást is ők hamisították. Vagy hogy az ellenkultúrát beszivárgó titkosügynökökkel ássák alá, olyanokkal, mint Frank Zappa (aki, ugyebár, bajuszos, ami már önmagában elmond mindent). Vagy hogy a telepátia módszerével hajszolták öngyilkosságba Elvis Presleyt. A hatvanas években mintha szinte mindenki elvesztette volna az eszét – néha ráadásul jó okkal, mint a korszak valódi összeesküvései mutatják. Valóban létezett, s éppen a hatvanas években ért a zenitjére az MK Ultra, a CIA titkos kutatási projektje, amelyben nemcsak minden lehetséges tudatmódosító, tudattágító droggal kísérleteztek, mint például az LSD, a Mascalin vagy az MDMA, hanem elektrosokk-terápiával, idegmérgekkel és hipnózissal is. Mert a hidegháborút meg kellett nyerni, és a CIA mindent bevetett az ügy érdekében.”

„Első olvasásra mindez nem tűnik igazán veszélyesnek. Hadd higgyenek az emberek mindenféle szellemekben vagy energialényekben, mondhatnánk. Senkinek nem ártanak vele. A gond csak az, hogy a hatvanas évek badarságai teremtették meg az alapokat napjaink legrosszabb összeesküvés-elméleteihez.

Mondják csak a szakértők a zagyvaságaikat, én akkor is abban hiszek, hogy az oltásoktól fogyatékos lesz a gyerekem! Mondják csak az okostojások a magukét, én akkor is tudom, hogy a klímaváltozást csak a kínaiak találták ki!

Láttuk a felvilágosodás korában, láttuk a hatvanas években, s nemsokára látni fogjuk a kilencvenes években is: Az új gondolati irányzatok nemcsak több értelmet és részvételiséget hoznak magukkal, hanem az őrültségeket is táplálják.”

„Csakugyan hibbantak lennének? Valóban olyan nehéz elképzelni, hogy emberek hihetnek abban, hogy a Föld lapos? Vagy üreges? Vagy mindkettő, és a Föld valójában olyan, mint egy szép, felfújt fánk? Az összeesküvés-elméletek izgalmasak, ez kézenfekvő. Miközben a világunkban mindig minden száraz, unalmas és racionális, létezik egy másik világ is. Egy csodavilág, ahol nem a köpenyes tudósnak van igaza, hanem annak, aki a legjobb történettel tud előállni. A határtalan fantázia földje ez, amelyben a politikusok gyíkemberek, a kondenzcsíkok veszélyes chemtrailek, Angela Merkel pedig Hitler lánya… Lewis Carrol Alice Csodaországban című könyvében egy helyen azt mondja Vigyor kandúr: „A realitás elleni harcban a fantázia az egyetlen fegyver.”. Nagy levegőt veszünk hát, megfogjuk egymás kezét, és már csúszunk is be a nyúlüregbe.”

„Az összeesküvés-elméletek minden kritika ellen immunizálják a terjesztőiket, és ez hihetetlenül praktikus. Aki a kétségeinek ad hangot, az „azokkal” árul egy gyékényen, esetleg lefizették „azok”, netán maga is hasznot húz... Az összeesküvés-elméletek hívei nem mondanak le eleve az értelemről, azonban irrelevánsnak vagy a valóságtól elszakadtnak bélyegeznek minden ellenük felhozott hipotézist, tényt, közvetett bizonyítékot. A szakértők ezért szívesebben beszélnek összeesküvés-elméletek helyett összeesküvés-mítoszokról, amelyek szabályos összeesküvés-hitté olvadnak össze.”

„Ami felizgat, feldühít, arra sokan rákattintanak – ez a közösségi média törvénye. Az álhíreket gyakran kimondottan úgy írják, hogy undort, félelmet, dühöt váltsanak ki, s mint arra a Massachusetts Institute of Technology tanulmánya rámutatott: az ilyen álhíreket 70%-kal gyakrabban osztják meg, mint a valós híreket. … Ma az algoritmusok figyelméért folyik a harc. Ezeket az új szabályokat kellene megtanítani a fiataloknak. Megértetni velük nemcsak azt, mi a bullshit, hanem azt is, hogyan keletkezik, hogyan tenyésztik és terjesztik – ma a gyerekeknek az egész bullshit-előállítási eljárást oda-vissza meg kellene tanulniuk. Kötelező tantárgy kellene legyen a bullshit-tan.”

„Az összeesküvés-elméleteket nem azért szeretjük, mert buták, hiszékenyek vagy felvilágosulatlanok lennénk. Éppen az ellenkezője igaz: pontosan azért szeretjük az összeesküvés-elméleteket, mert felvilágosult közép-európaiak vagyunk, akik nem hisznek el első hallásra minden bolondságot. Amióta csak megkaptuk első iskolatáskánkat a szüleinktől, mindig csak azt hallgattuk újra meg újra: Ne higgy el mindent, amit a média, a politikusok, az egyház, a szüleid mondanak neked! Legyen bátorságod a saját eszed alapján megítélni mindent! Nézz utána a tényeknek! Most pedig, amikor azt olvassuk az interneten, hogy Angela Merkel Hitler lánya, ne hallgassuk meg legalább az érveléseket mögötte? Hiszen lehet, hogy van benne valami… Még ha körülbelül 0,00000000000000002% is az esély arra, hogy igaz, felvilágosult európaiként akkor is kötelességünk, hogy mindkét oldalt meghallgassuk. Hogy is volt a filozófiaórán azzal a dialektikával? Sajnos, akkoriban nem figyeltünk oda igazán, mert éppen leveleket írogattunk egymásnak Stephanie Huberrel a 10/b-ből, de azért megragadt bennünk valami a tézis-antitézisről. Lehet, hogy 9/11-ből, a chemtrailekből és a laposföld-hitből is tanulhatunk valamit – még ha az nem is több, mint hogy sürgősen javítani kellene az iskolai fizikaoktatás színvonalán.”

„A „Ha egyet elhiszel, mindet elhiszed” elv az összeesküvés-elméletek esetében abszurd következményekkel járhat. Viren Swami pszichológus a kutatásai alapján arra jutott, hogy akik elhiszik, hogy Diana hercegnőt meggyilkolták, azt is elhiszik, hogy a hercegnő csak eljátszotta a saját halálát. Diana tehát Schrödinger macskája az összeesküvés-elméletek világában: egyszerre halott és élő. Ha pedig az ember mindegyik elméletet elhiszi, akkor végül – akárcsak David Icke összeesküvés-ügyi főszakértő, akiről később bővebben is szó esik majd – törvényszerűen jut el a világ-összeesküvésig.

Az összeesküvés-elméletekbe vetett hit együtt jár bizonyos feltételezésekkel a világról. Néhány példa: semmi nem az, aminek látszik; mindig van valaki, akinek sötét szándékai vannak; azok ott fent úgyis azt csinálnak, amit akarnak. Olyan állítások ezek, amelyek előbb-utóbb beépülnek a személyiségünkbe és megváltoztatják a világlátásunkat.”

„Hát mindenki megőrült? Bent a csarnokban egy fickó meggyőződéssel hirdeti, hogy a világot gyíkember alakját viselő földönkívüliek titkos osztálya kormányozza, és senkiben nem támad fel a leghalványabb kétség sem? Senki nem vonja kétségbe, hogy a zsidók tartják ellenőrzésük alatt a világot? Németországban emberek ezrei képesek elhinni, hogy a Német Szövetségi Köztársaság nem is létezik? Hát hol vagyunk egyáltalán? Berlinben tüntetést tartanak a chemtrail ellen, de az ellen nem tüntetnek, hogy lassan elfogynak az ápolók az egészségügyből! Guetamalában kanyarójárvány pusztít, mert Berlinben emberek visszautasítják az oltást! Az Egyesült Államokban egy becsavarodott fickó fegyverrel ront be egy pizzeriába, mert az interneten azt olvasta, hogy ott gyerekeket tartanak fogva! Hát tényleg mindenkinek elment az esze?



A David Icke rendezvényén eltöltött ultra-összeesküvőnap az utolsó csepp a pohárban. Eddig frusztráltak voltunk. Idegesek. Megdöbbentünk az összeesküvés-elméleteken és a híveiken. Most azonban már csak átkozottul keserűek vagyunk. Üvölteni szeretnénk, a földre hajítani a kávéspoharunkat, vállon ragadni és jól megrázni mindenkit magunk körül.”

„Ez az új elmélet ugyanolyan veszélyes, mint a birodalmi polgárság elmélete, s jobboldali körökben már most gyorsan terjed. A nagy népességcsere elméletéről van szó, amely szerint az Új Világrend és bábja, Angela Merkel azért enged be olyan sok menekültet az országba, mert hosszú távon „ki akarja cserélni” a lakosságot.

Az elméletet ma ugyan még csak néhány futóbolond terjeszti, holnap azonban talán már lesz Youtube-csatornája, holnapután pedig a „Jogunk van ellenállni – Mondjunk nemet hazánk népességcseréjére’” Facebook-csoportnak nem hat tagja lesz, mint 2018 áprilisában, hanem hatvanezer. Amikor azt mondjuk, az összeesküvés-elméletek ma már nem olyan ártalmatlanok, mint régen, pontosan az olyan elméletekre gondolunk, mint a „nagy népességcsere”, amely ellenségekké teszi a társadalom tagjait, és az egyiket ellenállásra szólítja fel a másik ellen. Ismerjük a történelmi példát: a nácik is „ellenállásra” szólítottak fel a „világzsidóság” ellen.”

Christian Alt – Christian Schiffer: Angela Merkel Hitler lánya – Utazás az összeesküvés-elméletek világában

Magistra Könyvkiadó, 2021