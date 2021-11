Egy sor adót csökkentene tovább a választási évre a kormány

Újabb adócsökkentésekről nyújtott be törvényjavaslatot az Országgyűlésnek a Pénzügyminisztérium. A csomagban tovább csökkennének a munka után fizetendő adók, tovább csökken a kisvállalati adó kulcsa, nő a babakötvény utáni állami támogatás és 2022-ben is kevesebb helyi iparűzési adót szedhetnének be az önkormányzatok. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint az újabb adócsökkentésekkel 2022-ben "több mint 750 milliárd forintot hagy az adózóknál" a kormány.

A javaslat alapján 2022. január elsejétől négy százalékponttal csökken a munka közterhe:

Megszűnik ekkor a másfél százalékos szakképzési hozzájárulás,

két és fél százalékponttal csökken a vállalkozások által fizetendő szociális hozzájárulási adó.

A PM közleménye szerint a változtatás nyomán egyrészt csaknem 600 milliárd forint körüli összeg maradhat az érintetteknél, másrészt olcsóbbá válik a munkaerő foglalkoztatása, így a cégek könnyebben vehetnek fel alkalmazottat, harmadrészt megszűnik egy újabb önálló köztehertípus. Emellett Január 1-től az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai is kedvezőbbekké válnak. A kifizetőt terhelő ekho ugyanis 15,5 százalékról 13 százalékra csökken.

A tervezet meghosszabbítja a kis- és középvállalkozások kedvezményét a helyi iparűzési adóban, így jövőre is automatikusan jár az alacsonyabb, maximum egy százalékos adómérték az érintetteknek. Ha az Országgyűlés megszavazza, teszi hozzá figyelmesen a minisztérium. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak 2022-ben is jóval kevesebb adóbevétele lesz, mint volt a járvány előtt, mielőtt a kormány a koronavírus okozta gazdasági válságra hivatkozva meghozta ezt a lépést. A minisztérium számítása szerint 150 milliárd forintot nem kell majd a cégeknek befizetnie, vagyis ekkora összegtől esnek majd el a kormány támogatásának így egyre kiszolgáltatottabb önkormányzatok. Emellett 2022-ben sem emelhetnek vagy vezethetnek be új adót az önkormányzatok.

A javaslat szerint a kisvállalati adó kulcsa egy százalékponttal, 10 százalékra csökken. A már kivázó vállalkozásoknak 10 milliárd forintot jelent az adómérséklés, és a Pénzügyminisztérium becslése szerint a kedvező szabályok miatt jövőre még több vállalkozás választja a kisvállalati adót.

A javaslat szerint a babakötvény után járó állami támogatás összege a duplájára, 12 ezer forintra nő. A babakötvény továbbra is az egyik legjobb befektetés, és nemcsak azért mert a befizetett összeg 10 százalékával (2022-től maximum 12 ezer forinttal) támogatja az állam, hanem azért is, mert a kamata az előző évi infláció plusz három százalék. (MTI)