Gyorsteszteket kapnak a háziorvosok

Újabb 576 ezer antigéngyorstesztet biztosít a kormány a háziorvosoknak és házi gyermekorvosoknak, hogy ezzel is segítse a járvány megfékezését - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon szerdán közzétett tájékoztatásban.

A teszteket ezúttal is a kormányhivatalokon keresztül kapják meg a háziorvosok, a kiszállítás csütörtökön kezdődik, és november végéig a tesztek megérkeznek a praxisokba. A háziorvosok és házi gyermekorvosok októberben is kaptak 800 ezer gyorstesztet azért, hogy kiszűrjék koronavírus-gyanús betegeket a szezonális légúti betegségek tüneteivel jelentkezők közül. A koronavírus-fertőzés gyanújáról továbbra is a háziorvos dönt.