Jelen: 200 millió forintért semmisít meg 5 milliárd forint értékű, lejárt PCR-tesztet a kormány

Közel 5 milliárd forint értékű, tavaly beszerzett és időközben lejárt PCR-teszt megsemmisítését rendelték el a Jelen információi szerint. A lap úgy tudja, a tesztek leselejtezését az Országos Kórház Főigazgatóság rendelte el, a munkát pedig a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft. végzi.

A több milliárd forintnyi PCR-teszt beszerzését a Külügyminisztérium bonyolította. A Jelen azt írja, a Fosun típusú tesztből – aminek darabja 6070 forint volt – 3,4 milliárd forintért vásárolt a külügy. Ezek idén tavasszal jártak le, de ezeken felül vásároltak 161 milliót a Clinomics termékéből is, darabját 2593 fortintért, de ezek a tesztek is idén tavasszal jártak le. Ahogy a Maccura tesztjei is idén áprilisban jártak le – ezekből a Jelen szerint 1,355 milliárdért vásárolt a külügy, 4106 forintos darabáron.