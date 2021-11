Olaszországban buszra sem szállhatnak az oltatlanok

Szigorúbb járványintézkedéseket vezetnek be a karácsonyi időszakban az oltás nélküliekkel szemben, akik negatív teszttel sem használhatják a tömegközlekedési eszközöket, nem léphetnek be szállodákba, bárokba és edzőtermekbe - jelentette be az újabb korlátozásokat Mario Draghi miniszterelnök szerda este.

A szigorítás országosan egyelőre december 6-tól január 15-ig lesz érvényben. Lezárások helyett a római kormány azokkal szemben lép fel, akik eddig egyetlen adag oltást sem vettek fel. Becslések szerint több mint hétmillió, 12 év feletti olaszról van szó. Mario Draghi hangoztatta, hogy az olasz járványmutatók "lassan, de fokozatosan rosszabbodnak".

Bizonyos szolgáltatások igénybe vételéhez - a korábbi gyakorlattal ellentétben - az oltást nem lehet tovább negatív teszttel kiváltani: kötelezőnek számít a legalább egy adag vakcina felvételét bizonyító védettségi igazolás, melynek érvényessége egy évről kilenc hónapra csökkent.

Mario Draghi kijelentette, hogy Olaszországban most az egyik legjobb a járványhelyzet Európában a magas oltottságnak és a kedvező időjárásnak köszönhetően. Hozzátette, hogy a szomszédos országokban viszont súlyos a helyzet, ezért megelőzésre és kiemelt óvatosságra van szükség. A kormányfő leszögezte, hogy az óvintézkedések szigorításával az újabb zárásokat akarják elkerülni.

Mit lépnek a franciák?

A francia kormány pedig felgyorsítja és kiszélesíti a koronavírus elleni vakcina harmadik oltásának kampányát, a harmadik oltás igazolása a közeljövőben kötelező lesz a védettségi igazolás érvényességéhez - jelentette be a szerdai kormányülést követően Gabriel Attal kormányszóvivő.

Az intézkedés részleteit csütörtökön ismerteti Olivier Véran egészségügyi miniszter. A kormányülésen, és azt megelőzően az egészségügyi védelmi tanács ülésén, három intézkedésről született döntés a járvány ötödik hullámának megfékezésére: a harmadik oltást a Pfizer/BioNTech vakcinájából a közeljövőben minden 18 éven felüli igényelheti (jelenleg csak a 65 éven felüliek, a veszélyeztettek és az egészségügyi dolgozók jogosultak rá), a védettségi igazolás érvényességét fokozatosan a harmadik oltáshoz kötik mindenki számára, és a maszkviselés szabályai szigorodnak: ezentúl nemcsak a zárt terekben, hanem kültéri rendezvényeken is viselni kell majd.

Az egészségügyi miniszter már korábban jelezte, hogy decembertől az 50 és 64 év közöttiek is kérhetik az emlékeztető oltást, és sajtóértesülések szerint feltehetően csütörtökön bejelenti, hogy fokozatosan minden 18 éven felüli jelentkezhet az emlékeztető oltásra.

A BFM hírtelevízió úgy értesült, hogy a kormány újranyitja a nagy oltóközpontokat, s a harmadik oltást a második után legalább öt hónappal lehet majd kérni. Az emlékeztető oltást mindenki a Pfizer/BioNTech vakcinájából kapja.

A koronavírus elleni védettséget igazoló dokumentum érvényességét december 15-től a 65 éven felüliek számára már három védőoltáshoz kötik, és ezt a szigorítást várhatóan fokozatosan a többi korosztályra is kiterjesztik.

A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 72 óránál nem régebbi negatív tesztet) a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken kötelező bemutatni, így a vendéglátóipari helyiségekben, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben. A maszkviselés zárt helyeken több mint egy éve érvényben van. (MTI)