Black Friday az Arcanumon: ma ingyen használhatod!

A Black Friday alkalmából nyitva tart az Arcanum, ha most fizetsz elő, 10 hónap jár 10 ezerért



Ma az Arcanum teljes adatbázisa ingyenes, bármit elolvashatsz és le is tölthetsz. Ha pedig megtetszik, vásárolj egy igazán jutányos hozzáférést, amellyel tíz hónapon át havi ezer forintért bármit elolvashatsz és letölthetsz.

Miért egyedülálló lehetőség az ADT használata?

Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) Magyarország legnagyobb sajtóadatbázisa, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 250 évben, a magyar nyelven valaha megjelent újságok és dokumentumok néhány kattintással elérhetők. Több mint 30 millió oldalon szabadon nézelődhetsz, és le is tölthetsz bármit, amit aztán szövegként könnyen megszerkeszthetsz, nem kell a képformátummal bajlódni.

Az Arcanum adatbázisát otthonról, a saját számítógépeden lapozhatod végig, nem kell a könyvtárban napokig ülnöd, hogy megtaláld, amire szükséged van. Annak, aki családfát kutat vagy a felmenőit szeretné jobban megismerni, szakdolgozatot, tanulmányt ír, az ADT igazi aranybánya.

Rákereshetsz konkrét lapszámokra, nevekre, helyszínekre, eseményekre. Érdemes használni az összetett keresőt, a találatokat pedig évszámok vagy források szerint tovább szűkíteni. Ma előfizetés nélkül ki is próbálhatod a teljes adatbázist.

Az ADT keresőjét ide kattintva lehet kipróbálni, most a letöltés is ingyenes!

Tegyünk egy próbát! Mit találunk például a fekete péntekről?

A fekete péntek vagy Black Friday kifejezés már a 19. századi újságokban is felbukkan, de napjainkban a fogyasztói társadalom egyik örömünnepéről szóló híradásokban találjuk meg legtöbbször. Elnevezésével kapcsolatban többféle magyarázat létezik, lássuk, mi derül ki a régi újságokból!

Az „eredeti” Fekete péntek 1869-ben volt

A Pesti Napló egyik, 1900 júliusában megjelent száma részletesen leírja a hirtelen jött, sokkoló gazdasági történést, amikor egy „gonosz pénzintézet” hatalmas haszon reményében szándékosan csődöt okozott. Sokaknak alakult gyászosan az a bizonyos péntek, így lett fekete.



Pesti Napló, 1900. 07. 21.

1966-ban tartották az első leárazásokat Philadelphiában

A Magyar Szó 2014-es összefoglalójában az elnevezés eredetén kívül már a több évtizedes hagyomány elszabadulásáról is olvashatunk. Kiderül, hogy ez az „őrült nap” kereskedőnek és fogyasztónak egyaránt jó üzlet.

„Mielőtt az elnevezés kapcsán a kedves olvasó egy zs-kategóriás horrorfilmre gondolna, nézzük csak meg, hogy konkrétan miről is van szó. A fekete péntek (Black Friday) elnevezést 1966-ban Philadelphiában kezdték el használni a hálaadást követő pénteki napra, utalván a nagyszámú vásárló miatt hirtelen megnövekedett közlekedésre.

Ugyanis ezzel a nappal kezdődik meg Amerikában a karácsonyi bevásárló idény, ami hatalmas dugókkal és a belvárosi boltokhoz siető bevásárlók miatt tömött járdákkal érdemelte ki a cseppet sem hízelgő nevet. A későbbiekben maguk a kereskedők is átvették a kifejezést, arra utalva, hogy a hatalmas forgalmuk miatt a könyvelésükben ekkor mennek át a pirosból (veszteséges állapot színe a könyvelésben) a feketébe, vagyis kezdenek nyereségesek lenni, az átlagvásárlóból pedig a pénzén kívül gyakran a legrosszabbat hozza ki ez a nap.

Mert valljuk be őszintén, az üzletek által ezen a napon nyújtott 70-90 százalékos kedvezmények hatására még az ilyesmire legimmunisabb szürke eminenciás is könnyen konzum idiótává válik, s hirtelen része lesz annak a megvadult tömegnek, amely mellett ilyenkor Attila hunjai is békés óvodásoknak tűnnek.” (Magyar Szó, 2014. 12. 02.)

Magyar Idők, 2018. 11. 24.

„A hétvégén vásárlási lázzal kezdődött az advent egész Amerikában. Sok áruházat már éjfélkor kinyitottak, az emberek sorba álltak, hogy mielőbb bejussanak. Nagyon nagy árleszállítással vehetnek ilyenkor szinte mindent. A tévé, a rádió, az újságok tele reklámokkal. Azt mondják, hogy a média és a kereskedelem decemberben nagyobb üzletet csinál, mint az év más szakában hat hónap alatt, és ezt el is lehet hinni. Persze a legtöbben csak a hitelkártyájukat használják, aztán, amit költöttek, azt jó borsos kamattal a jövő évben vissza kell fizetniük. Ez már nem karácsony, inkább eladási óriásakció.

… Ezt itt Black Fridaynek, fekete pénteknek nevezik, mert ilyenkor a roham elviselhetetlen. Hajnali öttől délig a termékek 90 százaléka fél áron vagy annál is olcsóbban kapható. Aki korán kel, aranyat lel, viszont délelőtt tízkor már csaknem mindenhol a »Kifogyott« felirat olvasható, mivel mindent elkapkodtak. A közlekedés ilyenkor borzalmas, jobb nem is menni, de hát annyira kedvezők az árak, hogy mégis mindenki útra kel.” (Kisalföld, 2005. 11. 30.)

Magyarországon is megőrülnek érte a vásárlók

A 2014-re már itthon is megszoktuk a kereskedések lehengerlő akcióit az aktuális fekete pénteken. Követve az általános trendet, mostanra az interneten is hatalmas forgalom generálódik ezen a napon, mindenki igyekszik a legtöbbet kisajtolni saját üzletéből, a vásárlókat pedig mágnesként vonzza a leértékelés.

Szabad Föld, 2008. 12. 05.

„Több kereskedő már egy héttel a hivatalos dátum előtt megtartotta a maga fekete péntekét. Példának okán az Extreme Digital elnevezésű internetes áruház több mint 300 terméket tett akcióssá a honlapján, nem egyet közülük 70 százalékos kedvezménnyel, sőt még a termékek szállítását is bérmentessé tette. A cég honlapja az akciónak köszönhetően már a reggeli órákban összeomlott, a nap végén pedig a szokásos forgalom 30-szorosát érték el, amit egyértelmű sikerként könyveltek el. Egy másik e-kereskedelemmel foglalkozó cég viszont kivárt, s ettől függetlenül november 28-án ők is learatták a babérokat. A bevallásuk alapján 800 millió forintot termeltek az akció ideje alatt.” (Magyar Szó, 2014. 12. 02.)

Trükkös boltok, dühös vevők

Az egész világon elterjedt bevásárlási láz szerteágazó lehetőségeket kínál a különböző trükközésre és csalásra, természetesen a még nagyobb haszon reményében. A vevők megtévesztésétől sem riadnak vissza az áruházak, így számtalan konfliktus adódik, akár verekedéshez is vezetnek az indulatok.

„Bevett trükközési forma, amikor pár nappal, esetleg szűk hónappal korábban árat emel az áruház, majd az emelt árból akciózik, így a hirdetett harminc-negyven százalék valójában csak 15-20 százalék. Pár évvel ezelőtt például botrányt okozott, amikor a román eMAG a Black Friday előtt keddről szerdára 2348 lejről 2899 lejre drágított egy hűtőszekrényt, egy a mosógép pedig háromszáz lejjel került többe, amiből vidáman engedett a cég pénteken háromszáz-négyszáz lejt.” (Magyar Idők, 2018. 11. 24.)

Zalai Hírlap, 2016. 11. 26.

„Magyarországon viszont annyira ár-érzékenyek a vásárlók, hogy a Black Friday vásárlási őrületet vált ki. A Millward Brown piackutató 2016-os felmérése szerint hiába engedheti meg magának egy magyar a drágább termék megvásárlását, akkor is inkább utánajár, hol tud ugyanazért kevesebbet költeni. Így az ország több pontján ismétlődtek már meg az amerikai jelenetek, amikor az egyik hipermarket szó szerint csupán néhány darabot tárazott be az akciós okostelefonból, tévéből, laptopból, játék konzolból és kávéfőzőből. A kaposvári Tescóban például a rendőröknek is közbe kellett lépniük.” (Magyar Idők, 2018. 11. 24.)