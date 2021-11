104 százalékos átoltottságot ért el egy kis szicíliai falu

Miközben az európai kormányok újabb és újabb módszerekkel próbálnák rávenni az embereket a Covid elleni oltakozásra, egy kis szicíliai falu egészen furcsa oltási statisztikával rendelkezik. Palazzo Adrianoban ugyanis 104 százalékos az átoltottság - írja a londoni The Guardian.

Nicolò Grana polgármester nagyon büszke a furcsa adatra, pedig annak csak az az oka, hogy a faluban sok nem hivatalosan bejelentett lakos is él, de őket is beoltották. Valamint a környező településekről is érkeztek oltakozók. A falu veszélyeztetett volt, mert a fiatalok elköltöztek, így nagyon sok idős lakik a településen.