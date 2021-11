Elpusztult a bükki szervál, covidos volt

Pénteken jelentkeztek a koronavírus okozta betegség tünetei az állaton, és még aznap meg is halt az állatkertben gondozott állat - írja a hvg.hu. Az állattal kapcsolatba került gondozókat letesztelik.

A Bükkben befogott szervál boncolását már elvégezték az Állatorvos-tudományi Egyetemen, illetve külső laborokban elvégzett vizsgálatok alapján kiderült, hogy a halálát a a Covid-19 okozta.

A szökött szervál Borsodnádasd határában Fotó: Screenshot/Facebook

A macskafélék családjába tartozó állatot a hét elején többször látták Borsod és Heves megye határvidékén, végül a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) munkatársai fogták be. A szerválban chipet is találtak, ennek adatai alapján a hatóságok megkezdték az ügy körülményeinek tisztázását.

Az állatkert közleményt adott ki, ebben azt írják, a hazai erdők egyáltalán nem jelentenek ideális élőhelyet egy szervál számára, különösen a mostani hideg időben. Ráadásul korábban valószínűleg mindig embertől kapta az ennivalót, tehát valószínűleg nem is tudott volna magának segítség nélkül táplálékot találni.

Az állat kedden este került be az állatkert mentőhelyére, ami egy a karanténozás szabályai szerint működő létesítmény. A szervál kapott enni, a hely fűtött volt. Amint az állatkert által szerdán délelőtt készített felvételeken is látható, az állat sajnos nem volt túl jó kondícióban a bekerülésekor, sokkal megviseltebbnek látszott, mint a korábban, még a kóborlásai idején készült képeken. Valószínűleg a megelőző napokban nemigen evett, és talán nem is ivott. Jó jelnek tűnt viszont, hogy bekerülése után azonnal elfogadta a neki kínált vizet és táplálékot, és bár rendszertelenül evett, mindig fogyasztott valamennyit.

Pénteken reggel aztán rosszabb lett az állapota, légúti megbetegedésre utaló, sőt idegrendszeri tüneteket is mutatott. Az állat antibiotikumot és többféle gyulladáscsökkentőt, illetve fájdalomcsillapítót is kapott, de sajnos az állatorvosok erőfeszítései ellenére sem sikerült megmenteni: nem sokkal 11 óra előtt elpusztult.