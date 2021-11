Németországba is megérkezhetett az omikron-variáns

Sorra jelentik be az európai országok, hogy náluk is találtak omikron-gyanús eseteket. Ez a koronavírus új szupervariánsa. Hollandia után ezúttal Németországból érkeztek aggasztó hírek: Kai Klose hesseni (itt van a frankfurti nemzetközi reptér) tartományi miniszter szerint nagyon valószínű, hogy az omikron megérkezett Németországba. Egy Dél-Afrikából hazatérő utazó szervezetében találtak több omikron típusú mutációt. A variáns szekvenálása jelenleg is tart, az utazót az otthonában izolálták.

A cseh közegészségügyi hatóság is szombaton közölte, hogy omikron-gyanús esetet találtak. A fertőzött Namíbiából érkezett. Közben Sir Andrew Pollard, az Oxford Vaccine Group (OVG) vezetője arról beszélt a BBC-nek, hogy óvatosan optimista azzal kapcsolatban, hogy az Astra Zeneca vakcina hatékony lehet az omikronnal szemben, megelőzheti a súlyos betegséget, ezért szerinte valószínűtlen, hogy emiatt újra fellángol a járvány. (The Guardian)