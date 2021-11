Ínyenc illy és Alessi kávécsomagok szemestől a kapszulásig, extrával!

Egy jó gasztro ajándékkal sosem lősz mellé! Úgyhogy mi jól összeraktuk Neked az olasz kávé és design legjobb darabjait! Legnépszerűbb finomságainkat és szépségeinket karácsonyi csomagokban jelentős kedvezménnyel ajánljuk kávé- és designrajongók figyelmébe. Ráadásként egy úti élménnyel is megajándékozunk! Az EspressoShop.hu tovább segíti a biztonságos, és finom otthoni kávézást, teázást.



Királynői kávés csomag, benne exkluzív illy Moleskin notesszel

Királynői szettünkben a Francis X7 kávégép mellé egy exkluzív Moleskine jegyzetfüzetet adunk. A virág, levél, gyümölcs és kávébab mintázatú borító a kávéültetvények egzotikus világába visz el, Olimpia Zagnoli alkotta az illynek. Emellett az illy Art Collection legújabb kiadását jegyző művész, Mona Hatoum által tervezett design espresso csésze díszíti az ajándékcsomagot. A művészet és a kávé találkozásának rituáléját élvezheted ha egy ilyen gyönyörű csészéből kortyolgatod a kávét. Természetesen 1 doboz illy IperEspresso kapszulát is teszünk a csomagba, hogy az otthoni kávéházi élmény teljes legyen.

Most kedvezményes áron, 84 500 Ft helyett, csupán 71 900 Ft-ért szerezheted be a QUEEN X7 ajándékcsomagot, így 12 600 Ft-ot spórolhatsz!

Királyi Y3 kávégép csomag az eleganciát kedvelőknek

A KING Y3 csomagban 18 doboz (324 darab) iperEspresso kapszulával érkezik a rendkívül kis méretű, bárhol elférő Francis Y3 kávégép. A Pierro Lissoni által tervezett, fehér, fekete, piros és egy nagyon ütős kék színben is választható elegáns gép mellé egy piros színű, live happilly KeepCup coffee to go pohár is jár ajándékba, ami tökéletes kiegészítő ha te is szereted a zamatos és illatos illy kávét kortyolgatni útközben is.

A KING Y3 csomag most 18% kedvezménnyel lehet Tiéd! Csupán 99 900 Ft a 121 500 Ft értékű szett.

E.S.E. pod kiskarácsony, és nagykarácsony csomagok a környezettudatosaknak

Olyan valakit ajándékoznál meg, akinek fontos a környezettudatosság? Ha nem szeretnél az adagos kávézás kényelméről, és a tökéletes kávé minőségről lemondani, de fontos a fenntarthatóságra való törekvés, akkor válaszd az elegáns illy E-S.E. pod-os gépet!

A világ első adagos kávéját az illy alkotta meg az 1970-es években. Ez az E.S.E. (Easy Serving Espresso), vagy olaszul cialde néven ismert pod, vagy kávépárna az espresso készítéshez szükséges optimálisan tömörített illy kávét tartalmazza, az illy pod méghozzá egy 100%-ig komposztálható papírfilterben. A legújabb illy E.S.E. pod-os, szuper helytakarékos kis kávégéppel kényelmesen, egy gombnyomásra főzhetsz espressot vagy hosszú kávét is, ráadásul ez nyílt szabványú rendszer, így számos más kávét is készíthetsz vele.

Az E.S.E. pod kiskarácsony csomagban az illy E.S.E. pod-os kávégép mellé 2 db Mona Hatoum által tervezett espresso design csészét, valamint 16 doboz, azaz 288 darab adagos-egyenkénti kávét. Most kedvezményes áron, 100 480 Ft helyett, csupán 85 400 Ft-ért szerezheted be ezt az ajándékcsomagot, 15 % kedvezménnyel.

A fekete vagy piros színben választható E.S.E. pod-os kávégép és a 2 db Mona Hatoum espresso csésze elérhető nagykarácsony csomagajánlatunkban is, melyhez 24 doboz, vagyis 432 adag kávét csomagolunk. Az E.S.E. pod nagykarácsony csomag most 19% kedvezménnyel lehet a Tied, 123 280 helyett csak 99 900 Ft-ért!

Alessi design kávés szépségek

A kotyogósra esküszöl? Nem vagy egyedül, ez a kávézási mód örök! Itt sem kell a minőségben kompromisszumot kötnöd, mert az olasz kávé és design két nagymestere, az illy és az Alessi megalkotta a Pulcina kotyogót, mely megakadályozza a kotyogós kávéfőzési módnál a 100 fokos főzési hőmérséklet miatt óhatatlanul előforduló megégést! A Pulcina 2015-ös debütálása óta az Alessi legnépszerűbb, bestseller kotyógója, a tradícionális olasz kotyogó innovációja, mely praktikus, funkcionális és nem utolsósorban szép. Karácsonyra mellé csomagolunk egy illy design Mona Hatoum csészét és egy hozzá illy dekorált sarált kávét! Az Alessi többi legendás design ikon kotyogóját, és a gyönyörű, duplafalú Alessi design utazó termo poharat is megtalálod az EspressoShop.hu karácsonyi csomagjaiban. Ne ereszd el, csapj le rá most!

Kávé ízutazás a világ körül: Etiópia, Guatemala, Brazília

Az illy szemes, és darált kávéiból is pöpec 5=6 csomagokat raktunk össze! Tudtad, hogy az illy a világon a legismertebb magyar szó? A céget a magyar Illy Ferenc alapította 1933-ban Triesztben, és az azóta eltelt időben a világhírűvé vált cég több mint 140 országban van jelen a minőségi kávé etalonjaként. Az 1933 óta készülő klasszikus illy blendet 3 kontinens 9 nemes Arabicája alkotja. Ebből a kilencből néhányat készít az illy szóló, területszelektált formában is. A szólista Arabica Selection kávékból most a brazil és az etióp kapható a kalsszikus blend mellett csomagban! Fedezd fel az illy kávészimfónia szóló tagjait csészédben külön-külön is! Az egy termőterületről származó kávék származási helyük karakterjegyeit hordozzák: a más klíma, talaj, magasság, csapadék, napfény és művelési mód különböző aromaprofilt eredményez.

Tarts teaszünetet a Dammann isteni karácsonyi teáival!

Te is szinte érzed a képernyőn át a gőzölgő, isteni tea illatát? A Dammann karácsonyi ihletésű teái pont olyan finomak, mint amilyen szépek! Az ehető-iható ajándékokkal nem lehet mellélőni, és olyan jó egy finom teával a mindennapokat is feldobni kicsit. Válogass, hogy a finom szálas teákat fémdobozban vagy elegáns muszlinfilterbe csomagolva szeretnéd! Csak néhány a pompás, karácsonyi hangulatot fokozó összetevőkből: narancs illó olaj, vanília aroma, fűszerek, gyümölcs darabok, narancshéj, citrus, karamell, mézeskalács, ananász, de a fekete karácsonyi teában még egy csepp maraschino is van!

Espresso Klub: 7 % kedvezmény a törzsvevőknek!

Már 15ezer Ft-os vásárlással beléphetsz Espresso Klub törzsvásárlói rendszerünkbe, klubtagunkként minden vásárlásodra 7% kedvezményt és egyéb különleges ajándékokat kapsz! Nálunk szállítási időpontot sem kell vadásznod, csomagod 2 nap alatt megérkezik hozzád érintésmentes futáros kézbesítéssel.

Egy kis extrával is megköszönjük ha nálunk vásárolsz! Veled együtt mi is nagyon várjuk mikor utazhatunk szabadon újra. Úgy tűnik messzire még most is nehezebben indulhatunk, de belföldön azért egyszerűbb a helyzetünk. Az íz- és designélmény mellé minden 20ezer Ft-ot elérő vásárláskor a zalakarosi Aphrodite Wellness Hotel**** 40ezer Ft értékű kuponját ajándékozzuk, amit egy éven belül felhasználhatsz, és természetesen át is adhatod barátaidnak, családtagjaidnak.

