Japán lezárja határait a külföldiek előtt az omikron variáns terjedése miatt

Japánban keddtől zárnak, Kisida Fumio japán kormányfő bejelentése szerint azért, hogy „elkerüljék a legrosszabb forgatókönyvet”. Az MTI azt írja, a tervek szerint a lezárás legalább egy hónapig marad érvényben, amíg pontosabb információkat nem szereznek az új változatról.

Várakozók Tokió repterén Fotó: PHILIP FONG/AFP

Csökkentik a határforgalmat is, ötezer helyett csak 3500 beutazót engednek be naponta a határokon, a japán állampolgárokra, illetve a Japánban élő külföldiekre pedig két hét karantén vár, akkor is, ha be vannak oltva.

Azoknak, akik nemrég Angolában, Botswanában, Eswatiniben, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Zambiában, Zimbabwében jártak, a karantén első tíz napját egy kormányzatilag kijelölt létesítményben kell tölteniük. De ilyen helyen kell karanténozniuk hat napot azoknak is, akik Nagy-Britanniából, Izraelből, Olaszországból és Hollandiából érkeznek, és mindössze három napot kell karanténban tölteniük azoknak, akik Ausztráliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból, Dániából, Franciaországból, Németországból, Hongkongból, valamint a kanadai Ontario tartományból utaznak Japánba.

A New York Times azt írja, hogy Japán bejelentésével egyidőben Ausztrália hétfőn közölte, hogy két héttel elhalasztják a határok megnyitását, addig pedig megvizsgálják, hogy az omikron variáns veszélyesebb-e a deltánál.