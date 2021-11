Koszovó és Albánia egyesítéséről beszélt az albán miniszterelnök

Albánia miniszterelnöke elérkezettnek látta az időt, hogy felrúgjon egy méhkast. Ha népszavazást tartanának Albánia és Koszovó egyesüléséről, ő igennel szavazna, jelentette ki Edi Rama a két ország múlt pénteki közös kormányülésén, Elbasan városában az albán Exit híroldal jelentése szerint.

Edi Rama albán miniszterelnök a közös albán–koszovói kormányülést követő sajtótájékoztatón 2021. november 26-án az albániai Elbasanban Fotó: OLSI SHEHU/Anadolu Agency via AFP

Rama újságírói kérdésre válaszolva jelentette ki, hogy igennel szavazna a két ország egyesítéséről szóló népszavazáson, amit szerinte a jövőben biztos meg is fognak rendezni. Arra már nem tudott válaszolni, hogy mikor és hogyan tartanák meg ezt a népszavazást.

Koszovó és Albánia egyesülése igen kényes téma a térségben, már csak azért is, mert e két országon kívül a mindkettővel szomszédos Észak-Macedóniában is jelentős albán kisebbség él, amiben feltámadhat a vágy a csatlakozásra a Koszovó és Albánia egyesülésével létrejövő Nagy-Albániához.

Arról nem is beszélve, hogy mit szólna mindehhez Szerbia, ami Koszovót a szerbek ősi földjének tartja, és nyáron nem tétovázott a katonai erejét fitogtatni akkor, amikor a koszovói szerb kisebbség jogainak védelmében lépett fel. Ana Brnabić miniszterelnök máris azzal vádolta Ramát, hogy a térség stabilitásának és biztonságának alapjait kezdi ki a nyilatkozatával.

Az elbasani közös kormányülésen Koszovó és Albánia vezetői abban máris megállapodtak, hogy de facto eltörlik a határokat a két ország között: megszűnik a határellenőrzés, az áruforgalomban is enyhítenek az ellenőrzéseken, a két ország állampolgárai pedig akár ötéves letelepedési és munkavállalási engedélyt is kaphatnak a másikban. Továbbá kölcsönösen elismerik az egyetemi diplomákat, illetve az egészségbiztosítási kártya is érvényes lesz mindkét országban. (Via Euractiv)