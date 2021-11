Látványos animáción szemléltették az európai járványhullámokat

Bő másfél év alatt négy hullámban söpört végig Európán a koronavírus-világjárvány. Egy, a Redditen közzétett animáció jól szemlélteti, hogy hogyan alakult a járványhelyzet 2020 márciusa, a koronavírus európai felbukkanása óta, kezdve az első hullámmal, amely elsősorban Olaszországot, a Benelux-államokat, illetve Spanyolországot sújtotta, egészen a mostani negyedik hullámig, ami aktuálisan éppen Közép-Európában tombol.

Az animáción szépen kivehető, ahogy a második hullámra ráérkezik Közép-Európában az alfa variáns okozta harmadik - eddigi legpusztítóbb - hullám, de az is jól látható, hogy a még az alfánál is fertőzőbb delta változat milyen erőre tudott kapni a kontinens alacsonyabb átoltottságú részein, a Balkán-félszigeten, illetve aztán onnan tovaterjedve egész Közép-Európában is.