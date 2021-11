Tízezer méter magasban, –48 fokban élt túl két és fél óra repülést egy potyautas

Túlélte a dermesztő fagyot és a fullasztó oxigénhiányt is az a 26 éves guatemalai férfi, aki az American Airlines Miamiba tartó járatának futóművében bújt el. A gép két és fél órát repült tízezer méteres magasságban, ahol –48 fok a hőmérséklet, a levegő oxigéntartalma meg mindössze 6,3 százalék, alig harmada annak, amennyi tengerszinten van a levegőben.

A meg nem nevezett férfit helyi idő szerint szombat délelőtt tíz órakor találták meg. Életben volt, de megfigyelésre kórházba szállították. Előtte az amerikai bevándorlási hatóságok őrizetbe vették, ezt a határőrség (CBP) hivatalosan is megerősítette.

A férfi megtalálásáról felvétel is készült. Ezen hallható, ahogy a reptéri munkások együttérzően beszélnek az átfagyott potyautasról. "Szerencsétlen ember. Pont most érkezett. Hagyjátok leülni. Vizet! Hozzatok neki vizet" – mondja a felvételen nem látható férfi, aki ezután faggatni is kezdi a potyautast. "Jól van? Hogy érzi magát?" – érdeklődik.

Az amerikai légügyi hatóság, az FAA adatai szerint 1947 óta világszerte összesen 129 ember próbált egy gép futóművébe rejtőzve repülni, közülük százan életüket vesztették. (Via The Daily Mail)