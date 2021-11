Az Ethicoffee elhozta hazánkba a kávé őshazájának remekeit

Tudtad, hogy a kávé etióp eredetű? És hogy a magyarok millióinak napjait meghatározó kávézás egy Káldi nevű etióp pásztor felfedezése? Bizony, a mai napig Etiópiában termelik a legkülönlegesebb, legkeresettebb kávéfajták egy részét. Jó hír: ezek már Magyarországon is megvásárolhatók az Ethicoffee jóvoltából!



Etiópia Guji régió kávémosóállómása.

Etiópia, a kávé őshazája

Brazília, Indonézia, esetleg Kolumbia. Sokszor ezek a válaszok kerülnek elő, amikor a kávézás őshazája a téma – tévesen. A világ legsűrűbben eladott mezőgazdasági terméke a kávé, ugyanis Etiópiából származik, igazoltan a 109 milliós afrikai ország a kávékultúra bölcsője. Maga a kávé szó is innen ered, egy etióp vidék, Kaffa nevéből jött létre – furcsa kettősség, hogy ennek ellenére a helyiek bunnaként emlegetik ezt az italt.

A legenda szerint, a kávézásért egy Káldi nevű etióp pásztornak kell köszönetet mondanunk reggelente. Káldi volt az, aki időszámításunk előtt 300 évvel megfigyelte, hogy ha a kecskéi esznek egy bizonyos piros bogyóból, élénkebbé válnak. Megkóstolta ő is, hasonló hatást tapasztalt. Szerencsére nem tartotta magában az információt, megosztotta azt a közelben élő szerzetesekkel, akiknek több sem kellett, a magok egy kis szerencsével történő megpörkölése után ízletes italt készítettek. Azóta is hálás nekik a világ nagyobbik fele, amely rendszeresen fogyaszt kávét.

A hegyvidéki erdők kincse

Évezredek teltek el a felfedezés óta, de Etiópia továbbra is a kávé bűvöletében él, ez számít a kelet-afrikai ország legnagyobb mezőgazdasági exportcikkének. Egészen pontosan a Coffea arabica, azaz az arab kávé az erősségük – ez az örökzöld növény az etióp hegyvidéki erdőkben volt őshonos, mielőtt elterjedt az egész világon. A mai napig a tradicionális kávéceremóniák keretein belül isznak kávét a helyiek akár naponta háromszor, így nem meglepő, hogy itt a legmagasabb az egy főre jutó fogyasztás.

A kávé genetikai diverzitásának 95%-a található az országban, ami több, mint tízezer különböző kávécserjét jelent. Hatalmas előnyük, hogy a tömeggyártás helyett kistermelők kezében maradtak a termőterületek: a helyi gazdák nem használnak kémiai szereket, a feldolgozás pedig puszta kézzel történik. Így állítható elő az a kivételes minőség és frissesség, amit már néhány színvonalas budapesti kávézóban, vagy akár otthon is kipróbálhatsz!

Sidamo régió egyik kávémosója.

„Hozzatok nekem etióp kávét!”

Az Ethicoffee létrejötte két etióp-magyar srác, Zewde András és Lemma Benjamin ötletének, illetve kávé iránti rajongásának köszönhető. A kezdetekhez egy egyszerű felismerésre volt szükség: bármikor hazalátogattak a rokonokhoz, minden ismerősük azt kérte tőlük: „Hozzatok nekem etióp kávét!” Nyilvánvalóvá vált, hogy hatalmas igény mutatkozik az etióp különlegességekre – ebből nőtte ki magát az Ethicoffee.

András először 2006-ban látogatta meg rokonait, akik történetesen kávéföldeken dolgoznak: az utazás végére a saját maga által leszedett, feldolgozott és megpörkölt kávé lett a kedvence. Benjamin az élet minden területén az egyediséget és a különlegességet keresi, ezért szeretett bele a kávéceremóniák világába, így észszerű volt, hogy olyan minőséget hozzon Magyarországra, amely mindenkinek elnyeri a tetszését. Közösen hisznek benne, hogy az etióp kávéceremóniák hangulatát hazánkban is meg lehet idézni, a cél érdekében pedig ötvöztek egy több ezer éves hagyományt a modern kávézás technológiájával. A nyers termékektől a kapszulás megoldásokig széles választékkal szolgálják ki a piacot.

Bal oldalt Zewde András COO, jobb oldalt Lemma Benjamin CEO

A régiók ízjegyei

Ahogy a magyar borvidékeknek úgy az etióp kávétermelő régióknak is fontos a növény fajtája, a talaj minősége, a mikroklíma és tengerszint feletti magasság. Ezek határozzák meg a kávé ízjegyeit.

Yirgacheffe Bukissa, Guji Banti Nenka, Guji Hambella Dabaye. Néhány friss szüretelésű, organikus etióp különlegesség, amelyet a színes szortimentjére büszke Ethicoffee forgalmaz. Ami a Yirgacheffét illeti, ezt évek óta a világ tíz legjobb kávéja között tartják számon.

A tévhittel ellentétben az etióp kávék nemcsak a gyümölcsös, virágos ízjegyeket hordozzák magukban. Erre kiváló példa az étcsokoládéra emlékeztető, jázmin virág zamatú Yirgacheffe Bukissa kávé. A gyümölcsös aromák kedvelői pedig a Guji régió kávéiért lesznek oda – itt a barackos savasság, illetve az eperdzsemre emlékeztető ízek vannak előtérben.

Az Ethicoffee-nál pontosan tudják, hogy a frissen pörkölt kávé élettani hatásai utánozhatatlanok, de azt is, hogy a minőség a pörköléstől számított első héten a legmagasabb. Éppen ezért prémium etióp zöld kávékat is forgalmaznak, hogy azokat mindenki saját otthonában pörkölhesse meg. Nagyobb mennyiségben pörkölőmestereknek, kisebben home roastereknek ajánlott.

Ha kell, András és Benjamin azt is megmondja, pontosan melyik kistermelőtől származnak az adott kávészemek.

