Karácsony előtt a szaloncukor mellett érdemes beszerezni pár otthon elvégezhető antigén tesztet is

Alig egy hónap és itt a karácsony, a rokonlátogatások, közös családi és baráti zabálások meg bulik ideje, ami miatt amerikai szakértők azt javasolják, nemcsak az ajándékok beszerzésére érdemes mostanában koncentrálni, hanem az otthon elvégezhető covid-tesztek betárazására is.

Leana Wen, a George Washington Egyetem sürgősségi orvosa és egészségpolitikai professzora a Voxnak azt mondta, „az otthoni tesztelés elengedhetetlen lesz a következő hónapokban”. Mert bár az otthoni tesztelés nem is feltétlenül olcsó, mindenképpen olcsóbb és gyorsabb, mint egy PCR-teszt, aminek eredményére napokat kell várni.

Egy orrba feldugós otthoni antigén tesztet már háromezer forintért – legrosszabb esetben 6-7 ezer forintért – meg lehet vásárolni a magyarországi patikákban, de aki nem szeretne pálcikát dugni az orrába, annak elérhető szopogatós, illetve olyan változat is, aminél egy kis tölcsérbe kell köpködni. Vagyis már az a minimális fájdalom vagy kellemetlenség sem kell a teszteléshez, ami az ujjbegy-szurkálós antitest teszteknél szükséges.

Itthon egyelőre csak antigén teszteket lehet venni a patikákban, de a Vox cikke szerint – az Egyesült Államokban legalábbis – már olyan, otthon elvégezhető molekuláris teszteket is lehet vásárolni, amelyek PCR-minőségű eredményeket ígérnek egy órán belül. Ezek nyilván drágábbak, mint a most kapható antigén tesztek, amik 10-20 percen belül mutatnak eredményt, de ezekhez sem kell majd felállni a kanapéról és sorban állni egy-egy tesztállomás előtt.

Megelőzés

Amerikai szakértők szerint az otthoni covid-teszteket leginkább a megelőzésre szolgáló eszközök egyikeként kell használni, a védőoltással és a maszkkal együtt. Akkor is érdemes antigén-tesztet végezni otthon, ha valaki be van oltva, leginkább abban az esetben, ha fejfájást, fáradtságot, köhögést, nehézlégzést, ízlelés- vagy szaglásvesztést, esetleg lázat tapasztal, mert az otthoni tesztek akkor a legpontosabbak, amikor valakinek tünetei vannak, akkor a legkönnyebb kimutatni a vírust. De ugyanígy fontos a tesztelés akkor is, ha valaki tünetmentes, viszont olyannal fog találkozni, aki oltatlan vagy akinél nagyobb a súlyosabb betegség kialakulásának kockázata.

Leana Wen a közelgő ünnepi időszak miatt azt javasolja, használja mindenki az otthon elvégezhető teszteket „megelőzésként”, és a beltéri összejövetelek előtt akkor is végezzünk covid-tesztet, ha nem érzünk magunkon tüneteket. Ezt javasolja Neil Sehgal, a Marylandi Egyetem Közegészségügyi Iskolájának egészségpolitikai professzora is, mert „ha valaki be is van oltva, ugyanúgy fertőzhet, és esetlegesen megfertőzhet olyat, akire nézve súlyosabbak lehetnek a betegség következményei”. Emiatt szerinte is szükséges a nagyobb összejövetelek előtt gyorstesztet végezni.

Sehgal szerint az Egyesült Államokban egyelőre nem annyira elterjedtek az antigén tesztek, mint Európában, „mert nem olyan érzékenyek, mint a PCR tesztek”, de szerinte „elég érzékenyek ahhoz, hogy reális képet adjanak arról, hogy kockázatot jelentünk-e azokra, akikkel zárt térben összegyűlünk”, vagyis, hogy épp aktívan fertőzőek vagyunk-e.

De ő és Wen nemcsak emiatt tartja fontosnak a későbbiekben az antigén-tesztek rendszeres használatát, hanem azért is, mert az Egyesült Államokban hónapokon belül elérhetőek lehetnek azok az antivirális készítmények, amelyek akkor a leghatékonyabbak, ha nem sokkal a megfertőződés után kezdi el szedni az ember, vagyis „jó, ha kéznél van egy teszt”, amivel időben meg lehet állapítani, hogy valaki koronavírusos vagy sem.

(A Vox itt egyébként kiemeli cikkében, hogy a Trump-kormányzat alatt sokszor úgy tűnt, mintha lebeszélték volna az embereket a tesztelésről, mintha attól tartottak volna, hogy az több pozitív esetet tárna fel. Idén ősszel azonban a Biden-kormányzat úgy döntött, az Egyesült Államokban a járvány elleni stratégia szerves része lesz a tesztelés, és decembertől országszerte „havonta 200 millió otthoni gyorsteszt áll majd rendelkezésre”.)

PCR-minőségű otthoni teszt

Az otthon végezhető antigén-tesztek érzékenysége és megbízhatósága 85 százalék körüli, de ennél is jobb eredményeket produkálnak a molekuláris tesztek. Az ilyen tesztekhez eddig szakemberekre és egy laboratóriumra is szükség volt, de hamarosan szélesebb körben is elérhetőek lehetnek az otthon is elvégezhető verziók, amik úgy működnek, hogy sokszorosan felerősítik a mintában található genetikai anyagot, így ha a mintában egy parányi vírusfoszlány is van, szinte biztosan kimutatják.

Az Egyesült Államokban a Cue Health nevű cég már novemberben elkezdte egy ilyen teszt forgalmazását. Ígéretük szerint a tesztnek az esetek 97,8 százalékában a laboratóriumi PCR-eredményekkel megegyező az eredménye, és hasonlóan az antigén-tesztekhez, már húsz perc alatt eredményt mutat.

Ezek a tesztek azonban egyelőre nemcsak szimplán nem olcsók, hanem kifejezetten drágák – egy háromdarabos teszt 225 dollárba, vagyis átszámolva több mint 70 ezer forintba kerül, vagyis – ha a hazai árakat nézzük – darabáron drágább egy PCR-tesztnél is, egyetlen előnye, hogy nem kell elmenni egy kórházba vagy tesztállomásra sorban állni, és esetlegesen megkockáztatni azt, hogy ha addig nem volt valaki fertőzött, akkor ott megfertőződik.

A Cue-hoz hasonló tesztet kínál egy másik amerikai vállalat, a Detect is, az ő otthoni molekuláris tesztjük szintén drágább egy átlagos antigén-tesztnél, megfizethetőbb viszont a Cue termékénél, tesztjük pedig 97,3 százalékos pontosságú, azonban húsz perc helyett egy órát kell várni az eredményre.

A Washington Postnak nyilatkozó Michael Mina epidemiológus szerint bár a vakcinák hatékonyan megelőzik, hogy valaki súlyosan megbetegedjen, kórházba kerüljön vagy belehaljon a koronavírus szövődményeibe, a járvány terjedését „még mindig meg kell állítani”, és az otthon is végezhető gyorstesztek „lehetővé teszik számunkra, hogy békésebben éljünk együtt ezzel a vírussal”. Ő úgy gondolja, az otthoni gyorstesztek „szükségtelenné tehetik a karanténokat, lehetővé téve számunkra, hogy a diákok továbbra is az iskolában maradjanak, a vállalkozások továbbra is működjenek, és ne legyen szükség leállásokra”.

