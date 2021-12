A stílus maga az ember, a HUAWEI okosórája pedig maga a stílus

Azt hihetnénk, a karórák már sok évszázada velünk vannak, igazság szerint az elsőt 1904-ben készítették: a neves órakészítő, Louise Cartier egy pilóta barátjának készített csuklón hordott időmérőt, ugyanis a repülő vezetése közben körülményesnek tartotta a mellényzsebből előhalászni az óráját. Talán ennek is köszönhető, hogy a karórák egy ideig igazán sok jelentéssel bíró, stílusos kiegészítőnek számítottak, amelyek a férfiakon elegáns és markáns kinézettel, a női csuklókon pedig már-már egyfajta ékszerként pompáztak. A tömegtermelés aztán elmosta az elegancia és divat kérdését, csak a legdrágább modellek képviseltek ilyen értékeket, az új évezredben megjelenő okosórák pedig inkább modern, geek játékszereknek tűntek. A HUAWEI tervezői azonban elérkezettnek látták az időt arra, hogy a sokat tudó okosórákat ismét elhelyezzék a stílus és elegancia térképén, erre pedig kiváló példa a nemrég magyar boltokba is megérkezett WATCH GT 3 modell.

Klasszikusok nyomdokain

Külsőre a WATCH GT 3 a klasszikus órák kinézetét idézi: a prémium kialakítás, a tökéletesre csiszolt, rozsdamentes acél külső, valamint az ívelt, 3D üveg óralap kiválóan helyt áll a legnagyobb "hagyományos" órák mellett is, a több mint tízezer számlap közül pedig olyat töltünk le rá, ami épp a viseletünkhöz, vagy az alkalomhoz illik: lehetünk hűvösen elegánsak, merészek, modernek vagy minimalisták.

A nagyobb, 46 milliméteres átmérőjű modell mellett egy 42 milliméteres is elérhető, így férfiak és hölgyek egyaránt megtalálhatják a rajtuk legjobban mutató típust, az egyéniséget pedig a sokféle óraszíjjal fokozhatják: az acéltól a bőrön és nylonon át a sporthoz kiváló fluoroelasztomerig és a kisebbik modellhez választható, különleges Milánói kiadásig. Az sem "buktatja le" az órák mibenlétét, hogy gyakran kell töltőért szaladnunk: a nagyobbik modell akár 14, míg a kisebbik akár 7 napig működik egyetlen feltöltéssel.

Szórakoztató központ, fitneszedző és az egészségi állapotod figyelője

Bármennyire is klasszikus a WATCH GT 3 megjelenése, a tudása a lehető legmaibb. Egyrészt mindent tud, amit a legjobb okosóráknak tudnia kell, a Bluetooth-alapú hívásindítástól és -fogadástól, navigáción és zenehallgatáson át egészen az egészség és fittség megőrzésére szolgáló extrákig.

A csuklónkhoz ergonómikusan illeszkedő hátlapokon többféle szenzor is folyamatosan figyeli testi funkcióinkat, így például a szívritmusunkat, vagy akár a véroxigénszintünket is, amelyeket aztán figyelmeztetések, vagy könnyen áttekinthető összesítések formájában is elénk tár, így megelőzve akár komoly megbetegedéseket is. Ugyancsak figyeli alvásunk minőségét, hogy a napi stressz után valóban kipihenhessük magunkat.

Ha pedig mozgással tartanánk karban magunkat, a WATCH GT 3 igazi virtuális személyi edzővé válik: közel 100 különféle mozgásformát ismer, követi teljesítményünket és akár javaslatokkal is segíti hatékonyságunkat. Ráadásul olyan környezeti változókat is figyel, mint a napfelkelte és naplemente időpontja vagy épp a légnyomás, hogy a lehető legjobban felkészülhessünk a kültéri mozgásra. Természetesen úszáshoz és egyéb vízisportokhoz sem kell levennünk, hiszen vízálló, és ekkor is készen áll teljesítményünk mérésére.

Így válik tehát a HUAWEI WATCH GT 3 okosóra két korszak tökéletes egyesítőjévé: a klasszikus, stílusos külső visszahozza az első karórák exkluzív, különleges értékét, míg a mindentudó, modern funkcionalitás a mindennapoktól a sportig egész életünket jobbá teszi.