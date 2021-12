Helyesbítenék gyerek-Pfizer témában

A helyzet bonyolult, az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy tévedtem. Annyiban biztosan, hogy van eltérés a most, illetve a korábban beszerzett Pfizer-védőoltások között - bár arról szó sincs, hogy újfajta hatóanyagot fejlesztett volna a Pfizer. A vakcina hatóanyaga azonos, ahogy azt a gyógyszert október 29-én elsőként engedélyező amerikai szakhatóság, az FDA közleményéből is következik. Ez ugyanis arról szól, hogy a Pfizer vakcinájának vészhelyzeti engedélyét - ekkor még nem volt rendes engedélye a védőoltásnak - kiterjesztették az 5-11 éves korosztályra is, azzal a kitétellel, hogy míg a 12 éven felüliek esetén 30 mikrogramm, a 12 éven aluliaknál 10 mikrogramm a hatóanyag adagolása. Ez alapján írtam - mint alább kifejtem, tévesen - hogy nincs "gyerekpfizer".

Mert bár hatóanyagában valóban nincs eltérés a két vakcina között, az adagolás miatt mégiscsak más az újonnan és a régebben beszerzett vakcina. A korábbi, nagyobb hatóanyagú dózist arányaiban kevésbé kell hígítani - ez a hígítási arány gyerekdózisnál 0,1 milliliternyi oltóanyagot eredményezne, amit az amerikai Járványügyi Központ szerint vakcináknál általában "túl kis adagnak" tartanak.

Összefoglalva tehát

a két oltóanyag hatóanyaga ugyanaz;

formulációja azonban eltér.

A formuláció alapvetően a tárolást és a logisztikát teszi könnyebbé, mert az új változat alacsonyabb hőmérsékleten is sokkal tovább eltartható, illetve így lehetséges megfelelő módon higítani a beadás előtt.

Ez átmenetileg lesz csak így, a tervek szerint minden gyárban átállnak az új formulációra, vagyis hamarosan ténylegesen csak egyfajta Pfizer-vakcina lesz.