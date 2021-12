Levendulamezőn hasznosítják a kapszulás kávézaccot

Egy lokális kezdeményezésnek köszönhetően a visszagyűjtött használt Nespresso kávékapszulákból származó kávézacc egy részét a Pannonhalmi Főapátság levendulamezőin hasznosítják újra. Ráadásul az újrahasznosított alumíniummal is sokat tehetünk a fenntarthatóságért.



Miközben az Európai Unióban 76 százalék feletti az alumínium dobozok újrahasznosítási aránya, nálunk ez 33 százalék körül alakul. Ehhez képest a használt kávékapszulákkal egész jól állunk: a Nespresso adatai szerint Magyarországon 43 százalékos a Nespresso kapszulák újrahasznosítási aránya, ami 11 százalékponttal jobb a globális átlagnál.

Hogy ez miért is fontos? Az ok az alumínium elnyűhetetlenségében keresendő. Az ebből a fémből készült tárgyak – köztük a kávékapszulák – gyakorlatilag százszázalékosan, minőségromlás nélkül és végtelenszer újrahasznosíthatók. A világon valaha gyártott alumínium 75%-a ma is használatban van az újrahasznosításnak köszönhetően. Itt fontos megjegyezni, hogy a szelektíven gyűjtött alumínium dobozok és kapszulák beolvasztásával összességében 95 százalékos energiamegtakarítás érhető el az új alumínium gyártásához viszonyítva.

Mi a helyzet a kávézaccal?

A kellő odafigyelés és a szelektív gyűjtés ráadásul nem csupán emiatt létfontosságú: a használt kávékapszulákban az alumínium mellett a kávézacc is becses érték. A Nespresso-nál már régóta komposztálás során hasznosítják a zaccot, amely így egyfelől visszakerül a természet körforgásába, másfelől éltető tápanyagforrásként gazdagítja a termőtalajt – mostantól pedig a Pannonhalmi Főapátság levendulaföldjeit is.

A főapátságnak ugyanis speciális kávézacc alapú termesztőközeget fejlesztett ki a Nespresso, amelyet kimondottan a pannonhalmi levendulaföldek talajának javítására használnak. A kezdeményezés tetőtől talpig lokális: itthon készül a termőközeg, ehhez Magyarországon választják szét az alumíniumot és a kávézaccot, ahogyan a kapszulákat a fenntarthatóságot komolyan gondoló hazai kávéfogyasztók viszik vissza a Nespresso Boutique-ba vagy küldik vissza a futárszolgálattal, amikor átveszik a következő kávérendelésünket.

Már a kávénk is lehet karbonsemleges

Ezzel a körforgásos gazdaság szemléletmódjába tökéletesen illeszkedő kezdeményezéssel az üzleti tevékenységében (Greenhouse Gas Protocol szerint ún. Scope 1,2)1 már 2017-től karbonsemleges Nespresso fenntarthatósági céljai eléréséhez is közelebb kerül. Ahhoz például, hogy 2022 végére már minden általa készített és forgalmazott csésze kávé karbonsemleges legyen (Scope 3)2. Ezt egyfelől úgy éri el, hogy a lehető legkisebbre csökkenti a kávétermesztéshez, termékfejlesztéshez, előállításhoz, szállításhoz és minden más tevékenységhez kapcsolódó karbonkibocsátást (például újrahasznosított anyagok és megújuló energia használatával, egyre nagyobb mértékű kapszula-újrahasznosítással, logisztika optimalizálásával). A fennmaradó kibocsátást például erdőtelepítésekkel és regeneratív (talajmegújító) mezőgazdasági rendszerek kiépítésének támogatásával ellensúlyozza.

Azzal pedig, hogy a magyar kávézaccra ilyen nemes feladatok várnak, még fokozottabb odafigyelést igényelnek tőlünk a használt alumínium kapszulák.

A Nespresso kapszulák magyarországi újrahasznosításáról készült videót itt lehet megnézni:

1, azaz a közvetlen - a Greenhouse Gas Protocol szerint úgynevezett „scope 1” kategóriába sorolt és a vásárolt energiához kapcsolódó „scope 2”kibocsátásai –További információk!