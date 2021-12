Olyan támogató közleményt adott ki Gyurcsány Karácsonyról, hogy az jobban járt volna egy fideszes támadással

Mi fáj jobban: ha a politikai ellenfeled állít be rosszindulatú balfasznak, vagy ha a politikai szövetségesed ír le jóindulatú balfasznak?

Karácsony Gergely már jó sokat kapott az előbbiből, most megtapasztalhatja az utóbbit. A napokban nagy formát futó Gyurcsány Ferenc ugyanis olyat írt róla a Facebookon, illetve küldetett körbe közleményként a DK sajtósaival, hogy szerencsétlen főpolgármester azt nem teszi zsebre. A szöveg formailag kiállás a kormánypropaganda által Városháza-ügyben betámadott Karácsony mellett. Ám tartalmilag sajátos módon lényegében arról szól, hogy a főpolgármester - aki Gyurcsány feleségével szemben vesztére Márki-Zay Pétert támogatta az előválasztáson - a magyar politikai élet Pierre Richard-ja, a kétbalkezes magas, barna férfi felemás cipőben, a Rontó Pál, a szerencsétlen, aki nekünk jutott. Vagy ahogy Gyurcsány Ferenc fogalmaz:

"Van, amikor ott üt, ahol nem kellene, vagy ott enged, ahol ezzel ellenfelének segít.

Kár. De ez az ő dolga.

A mi dolgunk, hogy támogassuk őt."



Íme a simogatásként induló oltás teljes terjedelmében:

"Lehet vitatkozni a főpolgármesterrel. Van, amiben kell is.

De kétség nem férhet ahhoz, hogy tiszta ember, nem korrupt. Mi több, küzd ellene.

A városháza eladásának ügye fabrikált történet. Provokáció.

Van tanulság?

Nyilván van.

Sajnos háború van. A háború szabályai különlegesek. Ők vagy mi. Magam is utálom ezt a logikát. De ez van.

Karácsony Gergely megérdemli támogatásunkat. Támogatni fogjuk."