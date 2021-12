Hazánkat is eléri az omikron

Több neves hazai virológus szerint is csupán idő kérdése, hogy Magyarországot is elérje a Dél-Afrikából származó új, omikronnak elnevezett koronavírus-változat. A variánst már Európa több országában azonosították és a szakmai szervezetek „aggodalomra okot adó” kategóriába sorolták. A nem várt fejleményekre reagálva a magyar tulajdonú Neumann Labs diagnosztikai labor a náluk vizsgált pozitív teszteken így mostantól azt is kimutatja, hogy az adott illetőt a korábban mindent letaroló delta fertőzte-e meg, vagy már az új, dél-afrikai vírusvariáns.

Múlt héten robbant a hír, hogy egy sokszorosan mutálódott koronavírus „szupervariánst” találtak a tudósok Dél-Afrikában. Az azóta omikronnak elnevezett mutációt Európán belül már Ausztriában, Csehországban, Skóciában, Németországban, Hollandiában, Portugáliában és Olaszországban is azonosították, Svájcban pedig jelenleg is vizsgálnak gyanús esetet.

Az új SARS-CoV-2-variánst a WHO aggasztónak ítélte, mert kiugróan sok mutáció jelent meg a tüskefehérjén, ugyanakkor egyelőre bizonytalanság övezi, hogy az új vírusváltozat mennyire fertőző, milyen gyorsan terjedhet, és hogy mennyire okoz súlyos megbetegedéseket. További kutatásokra van szükség ahhoz is, hogy kiderüljön: mennyire hatásosak az eddig alkalmazott oltóanyagok az omikron ellen.

Bár a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) hétvégén még arról tájékoztatott, hogy Magyarországon még nem bukkant fel az omikron-variáns, több neves hazai virológus szerint is csupán idő kérdése, hogy Magyarországon is megjelenjen az új korokozó.

A történtekre reagálva a magyar tulajdonú Neumann Labs diagnosztikai labor a náluk vizsgált pozitív teszteken mostantól azt is kimutatja, hogy az adott illetőt a korábban mindent letaroló delta fertőzte-e meg, vagy már az új, dél-afrikai vírusvariáns.

„Az elmúlt időszakban szignifikánsan csak a delta-variáns volt jelen hazánkban, ezért az elmúlt hónapokban mi sem vizsgáltuk a hazai vírusok genetikai szerkezetét. A mostani hírek hatására azonban újrakezdjük a variánsok kimutatását, és immár az omikronra is koncentrálunk, azaz szerdától minden nálunk vizsgált pozitív mintából a teszt árának keretében ingyenesen kimutatjuk, hogy esetleg omikron-e. Az elmúlt napok teszteredményeit már meg is vizsgáltuk, egyelőre nem találtunk gyanús esetet” – hangsúlyozza Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.

A Neumann Labs magyar tulajdonú diagnosztikai laboratórium a koronavírus 2020-as tavaszi hazai kirobbanása óta kínál PCR koronavírus- és egyben influenzavizsgálatot. A labor kombinált PCR vizsgálatával mutatták ki hazánkban először az 501Y.V2 vírusváltozatot is.

A Neumann Labs eddig összesen csaknem 600 ezer tesztet végzett el, csak a negyedik hullámban 50 ezret, az utóbbi hetekben a pozitív esetek aránya a náluk elvégzett tesztek esetében 10 százalék felett van, lassuló tendenciát egyelőre nem látnak.