900 embert rúgott ki egyetlen Zoom-hívással egy amerikai jelzálogos cég igazgatója

Az amerikai jelzálogkezelő cég, a better.com ügyvezetője 900 embert rúgott ki egyetlen Zoom-hívás alkalmával, írja az amerikai sajtó az érintett ex-dolgozók beszámolói alapján.

Vishal Garg vezérigazgató a beszámolók szerint azzal kezdte a tömeges csoportos hívást múlt szerdán, hogy bárcsak jobb hírekkel érkezhetett volna. Majd elmondta, hogy aki résztvevője ennek a hívásnak, az azt jelenti, hogy része annak a szerencsétlenül járt csoportnak, melynek tagjait azonnali hatállyal elbocsátották. A közösségi oldalakra kiszivárgott a hívás felvétele, ez alapján Garg piaci folyamatokkal és a vállalat hatékonyságával és termelékenységével kapcsolatos problémákkal magyarázta a tömeges kirúgásokat.

Vishal Garg

Garg elmondta azt is, hogy ez alapvetően az ő döntése volt, ezért szerette volna, ha tőle hallanak a dologról, de a HR hamarosan meg fogja őket keresni levélben a részletekkel. Az igazgató hangsúlyozta, hogy nehezen hozta meg a döntést, és pályafutása során másodszor kellett hasonló létszámleépítésről döntenie. Elmondta azt is, hogy legutóbb elsírta magát, de reméli, hogy most erősebb lesz.

Egy egykori alkalmazott szerint az egész jelenet maximum három percig tartott, és úgy érezték, úgy bántak velük, mintha csak a szemetet dobták volna ki. A 900 ember a vállalat alkalmazottainak 9 százalékát jelenthette.

A jelzálog-értékesítő cég a beszámolók szerint a múlt héten 750 millió dolláros tőkeinjekciót kapott befektetőktől. A Forbes nemrég arról írt, hogy a vállalat értékét hétmilliárd dollárra becslik. A better.com befektetői között a japán óriás, a Softbank is megtalálható.

A vállalat pénzügyi igazgatója, Kevin Ryan azt írta a Forbesnak, hogy gyomorszorító levezényelni egy tömeges elbocsátást, főleg az évnek ebben az időszakában, ugyanakkor a megerősített pénzügyi mérlegükkel és a csökkentett, fókuszált munkaerővel képesek lesznek arra, hogy támadóan lépjenek fel a folyamatosan alakuló lakáspiacon.