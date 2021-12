Franciaországban egy hónapig nincs diszkó

Szigorítanak Franciaországban, hogy megfékezzék a járvány ötödik hullámát, emiatt az általános iskolákban maszkot kell viselni, és négy hétre bezárnak a diszkók. Mindezt az MTI szerint hétfőn este jelentette be Jean Castex miniszterelnök az egészségügyi védelmi tanács ülése után.

„Egyelőre nincs szükség további korlátozó intézkedésekre, kijárási tilalomra vagy karanténra, ezek aránytalanok lennének. A körülmények ugyanakkor egyéni és kollektív erőfeszítéseket követelnek annak érdekében, hogy mindenki korlátozza a fertőzésre leginkább kockázatos alkalmakat.” Tömegben táncolni pedig kockázatos, emiatt egy hónapig senki sem diszkózhat.

Mivel a 12 évnél fiatalabbak még nincsenek beoltva, az általános iskolákban szigorodnak a távolságtartási szabályok: ezentúl nemcsak az osztálytermekben, hanem a szabadban, az udvaron és még a tornaórán is viselniük kell a tanulóknak a maszkot.

Franciaország az egyik legjobban átoltott ország az Európai Unióban: az oltásra jogosultak 90 százaléka vette fel eddig az első adagot, 88,4 százalékuk pedig mindkettőt. Amióta egy héttel ezelőtt megnyílt a lehetőség minden, 18 éven felüli számára az emlékeztető, harmadik oltás igénylésére, 10 millióan már azt is megkapták. Az országban még idén megkezdik az 5-11 évesek oltását is. Eddig 350 ezer olyan gyereket oltottak be a koronavírus ellen, aki egészségügyileg veszélyeztetettnek számít valamilyen krónikus betegség miatt.