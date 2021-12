Magyar vízummal fogták el Lukasenka bizalmi emberét Csehországban

Magyar vízummal jutott be a schengeni zónába a Belarusz Labdarúgó-szövetség vezetője és Alekszandr Lukasenka bizalmi embere, Vladimir Bazanov, írja a SzabadEurópa. A három balti ország, Észtország, Lettország és Litvánia tiltólistáján is szereplő politikust december elején fogták el Csehországban, és kiutasították. A szlovák DenníkN-nek egy cseh rendőrségi és egy külügyi forrás is megerősítette, hogy Bazanov három hónapos vízumot kapott a magyar államtól. A prágai magyar nagykövetség nem cáfolta a vízumkiadás tényét, annyit közöltek, hogy

egyéni ügyekben nem adhatnak felvilágosítást.

Bazanov 2020 novemberében került tiltólistára a belarusz választások elcsalásában és azt követő tüntetések brutális leverésében játszott szerepe miatt.