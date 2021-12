Míg a határ el nem választ

Egy határok nélküli Európa – erre az álomra épül az Európai Unió. De hogy állunk az álom megvalósításában? Példáink azt mutatják, hogy hol jobban, hol rosszabbul. Bár Horvátország és Szlovénia is EU-tagország, nemcsak egy határ, hanem néhol egy szögesdrót is elválasztja őket egymástól, mivel a szlovén határ a schengeni övezet külső határa is egyben. Nicosia, Ciprus fővárosa az utolsó kettéválasztott főváros Európában. A Nicosián keresztül haladó határ a várost az északi török és a déli görög részre osztja. A daytoni békeszerződés véget vetett a délszláv háborúnak, ugyanakkor kettéválasztotta Trnovot. A község egynegyedét a Boszniai Szerb Köztársasághoz csatolták, háromnegyedét a bosnyák-horvát föderációhoz. A koszovói Depce nevű határmenti település lakói abba a furcsa helyzetbe kerültek, hogy az élők a határ egyik oldalán maradtak, a halottak pedig a másikon. De van, ahol harmóniában élnek a határok mentén, mint például Baarle városában, ahol akár az is megtörténhet, hogy tévénézés közben Hollandiában ülünk a kanapén, miközben a tévékészülékünk Belgiumban áll.