Lezuhant helikopterével az indiai vezérkar főnöke

Lezuhant az indiai hadsereg egyik Mi-17-es helikoptere, amin Bipin Rawat tábornok, az indiai vezérkar főnöke is utazott. Az indiai légierő arról nem adott tájékoztatást, hogy a 63 éves tábornok, aki 2019-ig a hadsereg főparancsnoka volt, majd az újonnan létrehozott védelmi vezérkar első főnöke lett, szenvedett-e sérüléseket. Az indiai közszolgálati adó tudósítója is csak annyit jelentett, hogy a baleset három sérültjét kórházba szállították.

A helikopter India délkeleti részén, Tamil Nadu államban, Coonoor közelében zuhant le. A helyszínről sugárzott képeken a lángoló helikoptert oltó helyieket mutattak a hírműsorokban. A Press Trust of India hírügynökség jelentése szerint a helikopter a légierő egyik bázisáról a hadsereg főiskolájára tartott.

Rawat, a vezérkar főnöke katonacsaládban nőtt fel, ő maga is négy évtizede szolgál már a hadseregben. Gyakran szolgált forró övezetekben, karrierje során volt már a vitatott hovatartozású Kasmír indiai ellenőrzésű részén állomásozó erők, illetve a szintén vitatott kínai-indiai határ térségében állomásozó erők parancsnoka, de felügyelte a mianmari területeken végrehajtott lázadóellenes műveleteket is. (Via Al Jazeera)