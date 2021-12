Még mindig lehetnek drágábbak a lakások

Bár az utóbbi időben egyre többször vetődik fel, hogy az ingatlanárak már bőven a megfizethetőség határát súrolják, a vevők viselkedéséből egyelőre azt látni: a használt lakások esetében még mindig van tér a további drágulásra. Igaz, a vásárlók egyre kevésbé tudják tartani a lépést az árak emelkedésével – derül ki az ingatlan.com által a Népszavának küldött számításból. Ebből az olvasható ki ugyanis, hogy nemcsak a kínálati árak emelkednek, de a vevők által még megfizethetőnek gondolt lélektani határ is – utóbbi azonban egyre lassabban.

A szakértők szerint, ahol nyílik az olló a lélektani határ és a kínálati ár között, ott lassulni fog a drágulás, különben nem jönnek létre a tranzakciók. Ilyen város most például Budapest, ahol 2019-ben még 10, az idén már 14 százalékkal kérnek többet az eladók, mint amennyit a vevők fizetnének. Békéscsabán 13 százalékról 27 százalékra nyílt az olló, Debrecenben és Egerben a 2-2 százalék után most 13-14 százalék a különbség.

Az olyan népszerű Balaton parti településeken viszont, mint például Siófok vagy Balatonfüred, az utóbbi három évben még szűkült is a kínálati ár és a lélektani határ közötti olló - annak ellenére, hogy ez idő alatt az árak 20, illetve 32 millió forinttal ugrottak meg. Miskolcon és Szombathelyen pedig még magasabban is van a küszöb, mint a kínálati ár, azaz a vevők összességében 2 millió forinttal többet is fizetnének ezekben a városokban a lakásokért és a házakért, mint amennyit kérnek értük. Ezeken a településeken tehát jó eséllyel még felfelé mennek majd az árak - írta a Népszava.