Szlovákiában szenteste sem lehet rokonokat látogatni

A karácsonyi összejövetelek sem képeznek kivételt a kijárási tilalom alól, jelentette be Vladimír Lengvarský szlovák egészségügyi miniszter. Az Új Szó beszámolója szerint a szlovák kormány elfogadta a következő hetek járványügyi szigorításait.

Bár pénteken nyitnak a boltok, a templomok, az edzőtermek, a fodrászok, manikűrösök és a sípályák is, de csak azokat engedik be ezekre a helyekre, akik már megkapták a koronavírus elleni oltásukat vagy a közelmúltban átestek a betegségen, de szigorú járványügyi előírásokat is be kell tartani. Ha a kórházakban kezelt betegek száma eléri a 3800-at, akkor újra bevezethetik a szigorított lockdownt, vagyis nem kapnának kedvezméyneket a védettek sem. Jelenleg 3479 fertőzött szorul kórházi ellátásra.

A kijárási tilalom az ünnepek alatt is érvényben marad, vagyis szenteste sem lehet rokonokat látogatni. Az egészségügyi miniszter azt mondta, idén fel sem merült, hogy a tavalyihoz hasonló, úgynevezett családi buborékokat hozzanak létre az emberek, vagyis válasszanak, hogy mely háztartást szeretnék meglátogatni.

A szlovák kormány már vizsgálja, mennyire lehetséges a szlovák jogrendben a koronavírus elleni vakcina kötelezővé tétele a 60 év felettiek számára.

Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője szedán arról számolt be, hogy az országban naponta 340 ember kerül kórházba, mintegy 82 százalékuk nincs beoltva.