Több tucat tevét kizártak a szaúdi szépségversenyről, mert botoxszal kínozták őket a tenyésztőik

A teveszépségverseny Szaúd-Arábiában nem játék, a tenyésztők nagyon komolyan veszik az ilyen eseményeket, több mint 60 millió dollárnyi nyeremény a tét. Ezért egyes tenyésztők egészen extrém lépésektől sem riadnak vissza, hogy meggyőzzék a bírákat. Egy Rijád mellett tartott teveszépségversenyről most több mint 40 állatot zártak ki, amelyeknek botoxot fecskendeztek az ajkaikba, és hormonkezeléssel növelték meg az izmaikat és a púpjukat.

Tevék az éves tevefesztiválon Fotó: FAYEZ NURELDINE/AFP

A verseny rendezői nagyon odafigyelnek az ilyesmire, próbálják kiszűrni az illegális beavatkozásokat. Nemcsak azért, mert ez egyértelműen csalás, ami nem fair a tisztességes tenyésztőkkel szemben, hanem mert a tevékre is káros. Nyáron például szörnyű videók és fényképek terjedtek a neten tevékről, amelyek ajkait annyira felfújták, hogy azok gyakorlatilag leszakadtak, szörnyű sérüléseket okozva a szegény állatoknak.



Tenyésztő hajtja a tevéit a szépségversenyre Fotó: FAYEZ NURELDINE/AFP

A tevetenyésztés óriási üzlet Szaúd-Arábiában, a tevefesztiválokra több százezer látogató érkezik országszerte. Az ilyen eseményeken a szépségverseny mellett tevehajtó versenyeket és árveréseket is tartanak, a tevék mellett a tejükből és a szőrükből készült termékeket is lehet vásárolni. A tevegelést és tevetenyésztést a királyi család is támogatja, Mohammed bin Szalmán koronaherceg maga alapította meg 2017-ben az országot teveklubot, az Abdulaziz király tiszteletére rendezett éves tevefesztivál helyszínére pedig állandó pavilonokat építettetett a sivatagba. Az Arab-félsziget más országaiban is tartanak rendszeresen teveszépségversenyeket, az abu-dzabi versenyről például a Vice készített részletes riportot. (Daily Mail)