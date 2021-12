Az otthoni irodának is jár karácsonyi ajándék

Az idei ünnepi időszak sokakat furcsa helyzetben talál: a karácsonyfa mellől egyik irányba nézve ott a megszokott otthonunk, az ebédlőasztal, a társasjátékok, a tévé és minden, ami a pihenést, és a szórakozást szolgálja, a másik oldalon pedig ott a mini iroda, amely az elmúlt másfél évben "hazaköltözött". Ez ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a különböző eszközök okos megválasztásával olyan sokfunkciós hátteret hozhatunk létre, amely egész nap kiváló segítőtársunk lehet, legyen szó munkáról, vagy kikapcsolódásról.

A HUAWEI legújabb laptopjait, tableteit és kiegészítőit egyaránt ennek szellemében tervezték: megbízható és sokoldalú munkatársak, de egyben a filmlejátszástól a sorozatok streamingjén át a játékig mindenre tökéletesen alkalmasak, így az otthoni munka után nem kell "átköltöznünk" más eszközökre ahhoz, hogy a kedvenc pihenési formáinknak hódolhassunk.

Laptopok minden szinten

A MateBook D15 sorozat tagjaival kifejezetten megbízható és sokrétű eszközöket kaphatunk elérhető áron. A 15,6 hüvelykes, full HD kijelzők matt felületkezelést kaptak, hogy munka közben ne csillogjon be a környezeti fény, a processzorok terén pedig az Intel Core i3, illetve az AMD Ryzen közül választhatunk. A háttértár villámgyors SSD, így elfelejthetjük a hangos, néha kellemetlenül belassuló merevlemezeket.

Ha a home office mellett néha mégis be kell menni vagy egyéb útra indulni, és kicsi, könnyen hordozható, ám minden szinten megbízható útitársra van szükségünk, választhatjuk a 14 hüvelykes kijelzővel rendelkező MateBook D14-et, illetve a még kompaktabb MateBook 14-et. Mindkettő erős 11. generációs Intel Core processzorokkal rendelkezik, az IPS panel kijelző pedig kiemelkedő színhűséget és fényerőt biztosít. A kifejezetten vékony káváknak köszönhetően nem kell kompromisszumot kötnünk a készülékház és a kijelző mérete között. A 178 fokos betekintési szög révén megmarad a mozgásunk szabadsága, miközben a megtekintett látvány minősége nem változik. A Matebook 14 modell rendkívül részletes, 1440p felbontásra képes, így még egy hosszabb üzleti úton is mozis szintű filmes élménnyel kényeztethetjük magunkat. Emellett kiváló társként szolgál, ha a telefonunk az állandó hívások miatt energiában szűkölködik, hiszen a laptop kikapcsolt állapotban is képes a telefonunk töltésére, így akár egy powerbank bármikor képes tölteni a telefont.

Az otthoni mozis felhasználást az is segítheti, ha egy HUAWEI MateView sorozatú monitort is választunk a laptopok mellé, amelyen akár még nagyobb méretben és felbontásban élvezhetjük a filmezést. A MateView 28,2 hüvelykes változata például vezeték nélküli csatlakozással és tökéletes színhűséggel érkezik, míg a MateView GT modell ívelt kijelzőjével, sztereó hangsugárzójával és villámgyors képfrissítéssel ad lenyűgöző hatást.

Hasznos apróságok

Az otthoni irodában hasznos egy jó tablet is: van, amikor sokkal kényelmesebb egy kisebb, könnyen hordozható eszközön olvasni a levelezést vagy átnézni egy dokumentumot, amit a HUAWEI MatePad 11 kiválóan lehetővé tesz még akkor is, ha a munkaidő egy részét otthon nem az erre szánt asztal mellett, hanem... nos... egy jóval kisebb helyiségben töltjük.

A MatePad 11 még fél kilónál is könnyebb, mégis egy 2560x1600 képpont felbontású kijelzővel rendelkezik - tehát részletesebb megjelenítést kínál még az átlagos laptopoknál és monitoroknál is. Ráadásul az IPS LCD panel 120Hz képfrissítést kapott: ennek előnyét akkor lehet megtapasztalni, ha például valamilyen játékot futtatunk, de akár a képernyő tartalmának görgetésénél is rácsodálkozhatunk, mennyire simán gördül előttünk minden tartalom. Ráadásul, a DCI-P3 színskála gyönyörű, valósághű színeket ad, és külön technológia gondoskodik arról, hogy a kék fény és a villódzás visszafogásával a látásunkat is kíméljük.

A fentiek mellett az sem mellékes, milyen telefonnal vágunk neki a napnak. A belépő-középszinten kínál gyors és megbízható megoldást a HUAWEI nova 8i telefon, amely elérhető áron gazdag funkciókészletet nyújt. Az erős hardver mellé full HD+ felbontású, nagyméretű kijelző, valamint négyszenzoros hátlapi-, illetve nagy dinamikatartományú szelfikamera jár. A kényelmes EMUI 11 felhasználói felületre könnyen telepíthetjük kedvenc, megszokott alkalmazásainkat, ráadásul a nagy kapacitású akkumulátort sem kell állandóan tölteni - ha pedig néha mégis "megéhezik", a 66W-os gyorstöltő pillanatok alatt újra harckésszé teszi. A HUAWEI nova 9 esetében pedig az enyhén ívelt elő- és hátlap is növeli a prémium minőség élményét: a készülék mindössze 7,77 milliméter vékony, ezért a hatalmas, 6,57 hüvelyk képátlójú kijelző mellett is elegáns és légies kialakítású. Maga a kijelző egyébként full HD+ felbontású, de a részletesség mellett színgazdagságával is lenyűgözi a felhasználót, a P3 színskála és az 1,07 milliárd megjeleníthető szín a legprofibb monitorokkal és tévékkel vetekszik. A 120 Hz-es képfrissítés és a 300 Hz-es érintési frissítés miatt a megjelenő videók és játékok még simábbak és életszerűbbek lesznek, ujjmozdulatainkra pedig a legapróbb késleltetés nélkül reagál a telefon.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy a HUAWEI eszközei a HUAWEI Share segítségével kiválóan működnek együtt, fejlett megosztási képességeik segítenek abban, hogy a telefon, tablet és laptop között hihetetlen egyszerűen lehessen adatokat cserélni, vagy az egyiken elkezdett munkát a másikon folytatni.

Ha tehát valaki igazán hasznos, de mégis sokoldalú ajándékon gondolkozik az idei ünnepekre, a megoldás egyszerű: a HUAWEI eszközeivel egyszerre kiváltható a praktikum jegyében minden évben beszerzett zokni, sál és sapka, valamint a játék, film, zene és minden egyéb szórakoztató berendezés.