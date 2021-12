A boszniai szerb parlament elkezdte leválasztani az országrészt Bosznia-Hercegovináról

Hatalmas lépést tett Bosznia-Hercegovina szétszakítása felé a boszniai szerb köztársaság parlamentje. Pénteken éjszakába nyúló ülésen az ellenzéki pártok bojkottja mellett Milorad Dodik, a köztársaság vezetőjének pártja megszavazta a leválást a bosznia-hercegovinai szövetségi állam intézményeiről.

A most elfogadott javaslat értelmében a boszniai szerb kormánynak hat hónapja van előkészíteni az országrész új törvényeit, amelyek világosan kimondják, hogy milyen kérdésekben járnának el önállóan, és melyekben követnék továbbra is a központi boszniai kormány utastásait.

Ez drámai fordulat Bosznia-Hercegovina történelmében, ahol a négy éven át dúló polgárháborút lezáró daytoni békeegyezmény az államot alkotó három nemzetiség szövetségi rendszerét dolgozta ki azzal, hogy az állami szervek működésében egyenlő arányú részvételüket írta elő.

Milorad Dodik és Orbán Viktor a szerb RTRS felvételén. Fotó: RTRS

Dodik - akivel Orbán Viktor magyar miniszterelnök szívélyes viszonyt ápol és gyakorta találkozik - hosszú éve dolgozik a szövetségi állam gyengítésén, és az ország területének 49 százalékát ellenőrző szerb köztársaság intézményeinek megerősítésén, októberben döntött úgy, hogy fokozza a nyomást. Októberben a daytoni békeegyezmény betartását felügyelő nemzetközi főképviselő, az azóta posztjáról már távozott Valentin Inzko rendeletet hozott arról, hogy a srebrenicai népirtás, vagy más háborús bűncselekmények tagadóit, relativizálóit fél évtől akár öt évig terjedő börtönnel is lehet sújtani. Dodik egyből jelezte, hogy a szerb köztársaság nem hajlandó végrehajtani ezt a rendeletet, majd ez alapján további szövetségi törvények hatálya alól is megpróbálta kivonni az országrészt. (Via MTI)