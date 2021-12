A nagy átoltottság mellett is komoly járványhullámot okozhat az omikron Nagy-Britanniában

További korlátozások nélkül januárban jelentős járványhullámot okozhat az omikron-variáns Nagy-Britanniában, írják friss tanulmányukban a London Shcool of Hygiene and Tropical Medicine kutatói, elismerve ugyanakkor, hogy modeljüket még számos bizonytalansági tényező befolyásolhatja. Mindenesetre jelenlegi ismereteik alapján úgy becsülték, hogy április végéig 25-75 ezer halálos áldozata lehet az újabb járványhullámnak, már ha nem tesznek sürgős lépéseket az omikron-variáns terjedésének megelőzésére.

A járványhelyzetre tekintettel december 4-től Nagy-Britanniában újra kötelező maszkot viselni a boltokban. Fotó: DANIEL LEAL/AFP

Vészforgatókönyvük alapján szigorúbb korlátozásokra van szükség annak érdekében, hogy elkerüljék a kórházak túlterheltségét. Még az optimista forgatókönyvüjben is 20,9 millió újr fertőzöttel és 175 ezer kórházi ápolásra szorulóval számolnak április végéig, a legpesszimistább számításaik szerint ugyanebben az időszakban akár 34,2 millió új fertőzött, és 492 ezer kórházi kezelésre szoruló beteg is lehet.

A BBC szerint a tanulmányra nem jóslatként, hanem a lehetséges kimenetek leírásaként kell tekinteni, az abban vázolt lehetőségeket nagyban befolyásolják a külső körülmények. Például a harmadik oltás felvétele, amely nagyban mérsékelhetné az omikron-hullám hatását, mondták maguk a kutatók is.

Az omikron "nagyon gyorsan" terjed, ami "elég aggasztó", mondta a BBC-nek Nick Davis, a kutatásban résztvevő egyik tudós, aki szerint a variáns az év végéig a domináns vírusmutációvá vállhat az országban. Hogy milyen gyorsan terjed, azt jól jellemzi, hogy a jelentős átoltottság ellenére is átlag 2,4 naponta duplázódik az új fertőzöttek száma. Magyarán az omikron még úgy is gyorsabban terjed az eredeti vírusvariánsnál, hogy most a népesség nagyobbik része valamilyen szinten már immunizálva van a betegség ellen. (Via BBC)