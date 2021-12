Erős szél miatt adott ki figyelmeztetést vasárnapra a meteorológia

Erős szél veszélye miatt figyelmeztetést adott ki szinte az egész országra vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés alapján Nógrád megye kivételével mindenhol számtani lehet 70 km/h-és sebességet meghaladó széllökésekre, Veszprém megyében pedig akár 90 km/h-át meghaladókra is.

Győr-Moson-Soporon, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyékben hófúvás is előfordulhat, Veszprémben a szél magas hótorlaszokat is emelhet.

Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun megyékre havazás miatt is figyelmeztetést adtak ki, ezekben akár 5 centimétert meghaladó friss hó is hullhat 12 óra alatt. (Via MTI)