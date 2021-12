Magyarországról érkezett az egyik izraeli omikronos

Utasok érkeznek a Ben Gurion Nemzetközi Repülőtérre novembner 1-én. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Az izraeli egészségügyi minisztérium szombat éjszakai jelentése szerint a közel-keleti országban 55 esetben észlelték az új koronavírus legújabb, omikron variánsát. Az 55 fertőzöttből 36-an külföldről érkeztek az országba, a Times of Israel angol nyelvű híroldal értesülése szerint Dél-Afrikából, Angliából, Franciaországból, az USA-ból, az Egyesült Arab Emirátusokból, Namíbiából, Olaszországból, Fehéroroszországból és Magyarországról érkeztek a fertőzöttek.

Izrael néhány napja újra lezárta reptereit, minden érkezőt kötelező karantén alá vesz.

A hétvégén Romániában is azonosítotak négy omikronfertőzöttet, és azt is kimutatták, hogy a Dél-Afrikából hazaérkező nagyváradi rögbicsapat hozta be a vírust. Úgy tudjuk, hogy ezen a gépen, amelyen a román állampolgárokat evakuálták a határokat lezáró afrikai országból, legalább egy magyar állampolgár is utazott.