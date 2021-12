Minden idők egyik legdrágább karácsonyára készülhetünk

Ez a karácsony más lesz, mint a többi. Persze az első covidos karácsony is más volt tavaly, a mostani viszont ahhoz képest is az lesz. Most ugyanis nemcsak az éppen aktuális koronavírus-hullám miatt lehet izgulni, hanem azért is, hogy a járvány okozta gazdasági kilengések miatt mi kerülhet a fa alá, és mennyiért. Ősszel több országban is azzal riogattak a kereskedők, hogy az ellátási láncok problémái és egyéb okok miatt „elmaradhat a karácsony”, de az infláció és a több területen tapasztalt hiány és áremelkedés sem segíti a bevásárlást.

A 444 podcastjának legújabb adásában Kis Imolával és Vég Mártonnal, a 444 újságíróival arról beszélgettünk, hogy mitől féltették a karácsonyt a kereskedők Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, mire lehet itthon számítani, milyen hatással lesz a karácsonyi bevásárlásra az infláció, és hogy várhatóan hogyan reagálnak minderre az ünnepekre készülő vásárlók.

