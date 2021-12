Van olyan koronavírusos beteg, akit lélegeztetni kell a Heim Pál Gyermekkórházban

Bár valóban ritkábban, de jelentkeznek súlyos tünetek a koronavírussal fertőzött gyerekeknél is, egyáltalán nem igaz tehát, hogy a gyereknek nincsen szüksége oltásra, mert könnyedén átvészelik a fertőzést, mondta a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézmény főorvosa a Spirit FM Aktuál című műsorában, amit a Telex szemlézett. Dr. Mészner Zsófia hozzátette

jelenleg is van olyan beteg az intézményben, akit lélegeztetni kell.



Szerinte „ha van hatékony védőoltás, akkor a gyerekeknek is emberi joguk, hogy ne kelljen kipróbálniuk egy betegséget, ha elkerülhetik.” Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha enyhébb tünetekkel is vészelik át a gyerekek a fertőzést, rájuk ugyanúgy veszélyes a hosszú covid, amiről még keveset tudni.