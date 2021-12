Úgy látszik, túl vagyunk a negyedik hullám halálozási csúcsán

455 koronavírusos fertőzött halt meg péntektől vasárnapig, ami továbbra is magas szám, de alacsonyabb a múlt hétvégi (489) és az azt megelőző (460) adatnál is. Látszik az ábrán, hogy a napi halálozási átlag is lefelé megy, de még mindig megelőzi a második hullám csúcsát.

A kórházi és fertőzöttségi adatok is javulást mutatnak. Most 6531 covidos beteg szorul ápolásra, míg a hónap elején 7500-nál is többen voltak. 565-en vannak most invazív lélegeztetőgépen, ez szintén alacsonyabb az egy héttel ezelőtti 586-nál.

A hétvégén 16 ezer új fertőzöttet azonosítottak (egy hete 23 ezret), és az összes teszt 19 százaléka lett pozitív. Ha a fertőzött minták arányát nézzük, szintén lassú javulás látszik. A lakosságarányos fertőzésszámok minden megyében lefelé mennek.

A jelek szerint a napi új első oltások száma négyezer felett stabilizálódik. A harmadik oltásnál ez 34 ezer.