A Pfizer szerint a vírusellenes tablettájuk megvéd a súlyos betegségtől

A Pfizer covid-tablettájáról készült tanulmány szerint a vírusellenes gyógyszer képes kivédeni a súlyos betegségeket. A vállalat kedden kiadott közleménye szerint a laboratóriumi vizsgálatok során a vírusellenes tabletta működött az omikron-variánssal szemben is.

„Meggyőződésünk, hogy amennyiben engedélyezik vagy jóváhagyják a használatát, ez a kezelés fontos eszköz lehet a világjárvány megfékezésében” – mondta a közleményben Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója.

A Pfizer a múlt hónapban kérte a Paxlovid nevű tabletta engedélyezését az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságtól. Az új eredmények szerint a tabletta hatásos, a New York Times cikke szerint pedig akár heteken belül kaphatnak is belőle az amerikai betegek.

A közlemény szerint ha a tünetek megjelenésétől számított három napon belül adják be a Paxlovidot, akkor a kórházi kezelés és a halálozás kockázata 89 százalékkal csökken. De akkor is majdnem ugyanennyivel, 88 százalékkal csökken a kockázat, ha öt napon belül adják be a gyógyszert. Az eredmények 2246 nem oltott, a súlyos megbetegedés magas kockázatának kitett önkéntes vizsgálatán alapulnak. A Pfizer szerint a Paxlovidot kapó betegek 0,7 százaléka került kórházba a vizsgálat megkezdésér követő 28 napon belül, és egyikőjük sem halt meg. Ezzel szemben a placebót kapó betegek 6,5 százaléka került kórházba vagy halt meg.

A Paxlovidot 2020 tavasza óta fejlesztik, a gyógyszert a vállalat több mint 200 tudósa dolgozta ki, majd tesztelte állatokon és embereken. Mikael Dolsten, a Pfizer tudományos igazgatója azt mondta, abban reménykedtek, hogy a tabletta legalább 60 százalékos hatékonyságú lehet, ezért megdöbbentette őket a valódi hatékonysága.

A kísérletek során a betegek a delta variánssal fertőződtek meg, de a Pfizer közleménye szerint a laboratóriumi kísérletekben a Paxlovid az omikron-variánssal szemben is jól teljesített.

Eközben a Merck is várja a saját, molnupiravir néven ismert vírusellenes tablettájának engedélyezését. Ők októberben jelentették be, hogy a tablettájuk 50 százalékkal csökkenti a koronavírus okozta kórházi kezelés és halálozás kockázatát, ha a készítményt a tünetek megjelenésétől számított öt napon belül beveszik.