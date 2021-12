Billie Eilish szerint a fiatal tinédzserkori pornónézés szétcseszte az agyát

A húszéves énekesnő egy rádióinterjúban beszélt arról, hogy a pornó késztette arra is, hogy ne mondjon nemet „olyan dolgokra, amik nem voltak jók”, amikor elkezdett szexelni. „Azt hittem, hogy ez az, amihez vonzódnom kellene.” Billie Eilish, aki elmondása szerint tinédzserként „erőszakos” és „bántalmazó” tartalmakat is látott, úgy fogalmazott, ma már úgy gondolja, a pornó „gyalázatos”. Kritizálta azt is ahogy a pornó a női testeket és a szexuális élményeket ábrázolja.

„Nem értettem, ez miért rossz, azt hittem, így tanulod meg, hogyan kell szexelni” – mondta az énekesnő, hozzátéve, hogy akkoriban azt gondolta, „nagyon menő”, amiért nem volt problémája a pornóval és azokkal, amiket a filmekben látott. Azt mondta, szerinte az, hogy ilyen fiatalon nézett pornót, „szétcseszte” az agyát, és rémálmai voltak.

Eilish szerint a „valódi probléma”, hogy a pornó nem segíti, hanem inkább megzavarja, eltorzítja azt, hogy mi a normális szex közben, és hogy mit jelent a „beleegyezés”. (BBC)