Eddig 38 ezren regisztráltak a gyermekek oltására

Eddig 38 ezren regisztráltak az 5-11 év közötti gyermekek oltására - mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője szerda reggel az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: a regisztrációt követő lépés az időpontfoglalás, amelyhez 2-3 napos validációs folyamat szükséges. A regisztráltak közül 16 ezren már időpontot is foglaltak - tudatta a munkacsoport-vezető. A gyermekek oltása 77 olyan kórházban indult el, ahol gyermekgyógyászati ellátás is folyik, valamint a háziorvosoknál. Az időpontfoglalás és előzetes regisztráció azért is szükséges, mivel az oltóanyag nem áll korlátlanul rendelkezésre. (MTI)