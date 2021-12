Olcsóbb a megelőzés, mint a betegség kezelése

Ha mérleget vonnánk az idei esztendőről, mindjárt egy sikertörténettel kellene kezdeni: a Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött megállapodás révén részben mi készíthettük fel a tokiói olimpián induló csapat több, mint 70 versenyzőjét – mondta Póda Tamás, a SYNLAB Hungary Kft. kereskedelmi és marketing igazgatója. - Felmértük a fizikai állapotukat, azt, hogy milyen a szervezetükben a vitaminok, ásványi anyagok jelenléte, aránya, majd ezt követően személyre szabott táplálkozási tanácsokkal láttuk el őket, és heteken át folyamatos mérésekkel, konzultációkkal segítettük a felkészülésüket, nyáron pedig a paralimpiai csapattal folytattuk ugyanezt. Úgy érezzük épp ezért, hogy az olimpiai érmekben egy kicsit mi is „benne vagyunk”.

Fotó: Póda Tamás, a SYNLAB Hungary Kft. kereskedelmi és marketingigazgatója

Amatőr sportolók is elérhetik ezt a szolgálattatást?

Az olimpiai felkészülés alatt szerzett tapasztalatok alapján készítettük el azokat a laborcsomagokat, amelyeket bárki igénybe vehet, aki az erőnlétén, ruganyosságán, gyorsaságán, állóképességén javítani szeretne. Ez a szolgáltatás már elérhető a SYNLAB webshopjában, amelyet folyamatosan fejlesztünk és korszerűsítünk. Lehetővé tettünk laborszakorvosok által nyújtott online konzultációt is, tehát akár a laborvizsgálat előtt, akár a lelet eredményeinek birtokában szakmai útmutatást kaphat az, akinek tanácsra, információra vagy épp az adatok értelmezésére van szüksége.

A hazai magánegészségügyben eddig egyedülálló szolgáltatást is elindított idén, egyelőre tesztüzemmódban a SYNLAB, az úgynevezett Ai|Life Okosleletet.

Ez egy forradalmian új vállalkozás: a mesterséges intelligencia segítségével egy nagy teljesítményű szoftver becsüli meg tizenegy betegségcsoport kockázatát. Csomagtól függően 40-60 komponenst analizál, s a pajzsmirigybetegségektől a cukorbetegség különböző formáin a táplálkozási anémiákig, epe- hasnyálmirigy-, és vesebetegségekig matematikai valószínűségszámításon alapulva elemzi, hogy az adott betegségnek a páciens esetében mekkora a kockázata. Ezt a szolgáltatást várhatóan jövő év elejéről tesszük a nagyközönség számára is elérhetővé.

Sokan úgy vélik, hogy egy labordiagnosztikai csomag leginkább a menedzserek, felső vezetők számára fontos, nekik kell „topon lenniük”, illetve ők engedhetik meg maguknak a drága vizsgálatokat.

Az elhízás, a diabétesz éppenséggel nem menedzser-, hanem népbetegség, s például ezek kockázatát is hatékonyan tudjuk szűrni. A páciens számára jóval olcsóbb a megelőzés, mint később netán az élethosszig tartó gyógyszeres kezelés. Magyarországon 600, a nemzetközi cégcsoport egészét mérve pedig 6000 paramétert tudunk mérni a laborvizsgálatokon belül. Mi egy olyan innovatív egészségügyi szolgáltató cég vagyunk, amely ezeket a nagyon fontos vizsgálatokat az egészségünk megőrzése érdekében a lehető legszélesebb körben szeretné eljuttatni az emberekhez.